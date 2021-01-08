«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Лопетеги и Ракитич вернутся в зону Лиги чемпионов

9 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Реал Сосьедад» 9 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Сосьедад» 9 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.38, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.05.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал Сосьедад» (9.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись чуть позже.

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Испанская Примера добралась до 18-го тура. Программа продолжится в субботу, 9 января, сразу четырьмя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 16:00 мск. «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразится с «Реалом Сосьедад». Это центральная игра всего тура: сойдутся прямые конкуренты за зону Лиги чемпионов.



Красно-белые провалили октябрь, но дальше набрали страшный ход. В девяти предыдущих поединках на внутренней арене состоялось всего одно поражение. На своём поле уступили мадридскому «Реалу» (0:1). Игра выдалась закрытой и, строго говоря, равной. Единственный мяч забили в свои ворота.



Дважды разошлись миром — с «Вальядолидом» и «Бетисом» (по 1:1). Всё остальное — сплошь победы. Никаких разгромов, разница неизменно составляет один-два мяча. «Осасуна», «Уэска» и «Хетафе» и «Валенсия» дружно получили по 1:0. «Вильярреалу» досталось 2:0. А вот «Сельтой» закатили полноценный концерт — 4:2.

«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз: Квартальнов и Гатиятулин подарят хоккей уровня плей-офф «Ак Барс» в последнее время отказывается пропускать, а «Трактор» получил 15 шайб за три предыдущих матча.

Подопечные Хулена Лопетеги готовы вернуться в зону Лиги чемпионов. Сейчас они занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 29 очками, но из-за успехов в Лиге Европы-2019/2020 провели всего 15 матчей. Прямые конкуренты выходили на поле по 16-17 раз, а «Реал Сосьедад» — вообще 18.



В общем, если считать потерянные очки, то выяснится любопытное. «Севилья» уступает только двум мадридским клубам — «Атлетико» и «Реалу». Всех остальных опережает. Во вторник обыграла в Кубке Испании скромный «Линарес» со счётом 2:0. Разумеется, экспериментальным составом. Лидеры отдыхали.



«Реал Сосьедад» мощно стартовал, но под конец 2020 года выдал серию из шести встреч без побед. Прервал её только 31 декабря, разобравшись с «Атлетиком» в Бильбао (1:0) благодаря голу в дебюте. А дальше умудрился допустить осечку со стоящей навылет «Осасуной» (1:1). Да ещё и на своём поле.

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Словом, говорить о возвращении на победный путь слишком рано. «Севилья» сейчас выглядит интереснее, благо что кадровых потерь совсем немного — Серхио Эскудеро и Томаш Вацлик травмированы, остальные в строю. Плюс своё поле, плюс приятная история противостояния с басками.



В пяти предыдущих матчах добыли три победы при двух ничьих. Если считать только результаты на «Рамон Санчес Писхуан», получится ещё интереснее: пять побед и ничья в семи поединках. П1 с нулевой форой за аккуратный коэффициент 1.59 — надёжный вариант, в случае ничьей произойдёт возврат. Смелая ставка — П1 за 2.29.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Реал Сосьедад» 9 января 2021 года

У «Реала Сосьедад» всего одна победа в восьми последних турах Ла Лиги. «Севилья», напротив, в полном порядке: шесть побед и две ничьи в девяти предыдущих матчах, единственное поражение потерпели от «Реала». Плюс свой стадион и приятная история противостояния — пять побед и ничья в семи последних битвах с «Реалом Сосьедад» в родных стенах. Возьмём П1 за отличный коэффициент 2.29.



Ставка: победа «Севильи» за 2.29.