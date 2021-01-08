«Авангард» — «Металлург». Прогноз: Илья Ковальчук принесёт омичам третью победу кряду

В 10 из 11 предыдущих очных встреч забивалось не более пяти голов. Ждём надёжной игры вратарей.

9 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Металлурга» идёт за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 9 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 9 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (9.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд полностью понятны, вот-вот на лёд выйдут хоккеисты, вернувшиеся после МЧМ-2021 в Канаде.

«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз: Нолито, Санти Мина и Аспас оставят Унаи Эмери вне топ-4 В четырёх предыдущих очных встречах «кельты» победили три раза, а дома они не проигрывали с 1 ноября.

На субботу, 9 января, запланированы всего три матча. В Балашихе «Авангард» сразится с «Металлургом», начало запланировано на 18:00 мск. Естественно, это центральная игра дня, ведь встречаются вторая и третья команды Восточной конференции. Они идут на сериях из двух побед.

«Ястребы» завалили концовку 2020 года, выдав отрезок из шести поражений в восьми поединках. Январь начался так себе, с 4:5 ОТ в Минске. Зато дальше дела потихоньку пошли на лад. Сперва перестреляли в Уфе «Салават Юлаев» (6:5 ОТ). Выручило большинство, три шайбы забросили при численном преимуществе.

И в четверг на своём льду обыграли крепкую «Северсталь» со счётом 4:3. Абсолютно по делу. Снова помогли спецбригады, две шайбы состоялись в большинстве. Гости боролись до конца, но реальных моментов в концовке не имели. За весь третий период нанесли всего пять бросков. Маловато, конечно.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз: коронавирус поможет Клоппу и Салаху отомстить за 2:7 Из-за вспышки COVID-19 хозяевам придётся играть молодёжным составом, что фактически убивает интригу.

Продолжает радовать Оливер Каски. Защитник из Финляндии в трёх встречах 2021 года набрал шесть очков — четыре гола и две результативные передачи. Правда, в обороне пока неспокойно. Ошибок достаточно, а вратари пропустили несколько необязательных шайб. Впрочем, это не мешает уверенно идти на втором месте.

60 очков, 43 матча. «Ак Барс» создал заметный задел, но и ближайший преследователь по дивизиону отстаёт на шесть очков при одной «лишней» игре. А тот же «Металлург» омичей не волнует, поскольку выступает в другом дивизионе. Согласно регламенту КХЛ, для попадания в топ-2 Востока ему придётся обойти казанцев.

«Лисы» впервые с начала декабря выиграли два раза подряд. Да ещё и в основное время. Справедливости ради, оба раза пришлось потрудиться. Со «Спартаком» на своём льду проигрывали 0:2 и 1:3. Смотрелись активнее, много создавали. Всё же сравняли счёт, а за 40 секунд до сирены отличился Николай Прохоркин (4:3).

«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Рылов и Широков снова проиграют в Финляндии У красно-белых всего одна победа в семи последних матчах в Хельсинки.

Визит в Нижний Новгород тоже потребовал характера. Быстро пропустили, много играли в меньшинстве. Игра катилась к овертайму, а за 1,5 минуты до сирены отличился Архип Николенко. Отыграться «Торпедо» уже не успело (3:2). Из приятного — первая шайба Сергея Мозякина с 27 ноября.

«Авангард» в последнее время успешно играет с ММг, всего одно поражение в основное время в пяти последних случаях. А тут ещё и свой лёд с отсутствием перелётов, ведь магнитогорцы добирались из Нижнего Новгорода. Также стоит отметить скромную результативность. 0:3, 2:0, 4:0, 1:2 ОТ — града голов тут обычно не происходит.

Больше пяти шайб состоялось лишь в одной из 11 предыдущих игр. Потому 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76 смотрится здорово, можно даже рассмотреть 1Х + ТМ 5.5 гола за 2.10. Вариант для осторожных игроков — П1 с нулевой форой за 1.58, в случае ничьей в основное время произойдёт возврат.

«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 января 2021 года

«Авангард» добыл две победы подряд и был избавлен от перелётов, а вот «Металлург» добирался из Нижнего Новгорода. В 10 из 11 предыдущих очных встреч забивалось не более пяти голов, причём омичи чаще брали верх. С учётом своего льда, 1Х через общий низ за крепкий коэффициент 1.76 выглядит хорошо.

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76.