СКА — ЦСКА. Прогноз: Брагин не выберется из ямы. Красно-синие заберут «армейское дерби»

У СКА четыре поражения в пяти последних матчах при очень бледной игре.

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех ЦСКА идёт за 2.49.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 10 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА 10 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (10.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На воскресенье, 10 января, запланированы сразу семь матчей. Выбор богатый, но пройти мимо пары встреч невозможно. В 18:30 мск в Санкт-Петербурге СКА в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Это третье «армейское дерби» в сезоне. Заключительное состоится через неделю.

Соперники обменялись победами на своём льду. В середине октября москвичи выиграли со счётом 3:1 благодаря дублю Константина Окулова. Перебросали гостей в два раза, реализовали два удаления из трёх. 22 декабря санкт-петербуржцы вернули должок, пусть и за пределами основного времени (4:3 Б).

Результат тоже оказался по делу. Подопечные Валерия Брагина выглядели активнее и интереснее. Должны были управиться в основное время, однако Магнус Хелльберг оживил интригу и совершил две ошибки за 35 секунд в концовке. На серию буллитов вышел Александр Самонов. И не подвёл.

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С тех пор обе команды не блистали. СКА вообще выдал отрезок из четырёх поражений в пяти матчах. Единственная победа одержана над ХК «Сочи» (4:1). Несмотря на счёт, далась она с заметным трудом. А больше похвастать нечем. 1:2 ОТ с московским «Динамо», 1:2 с «Йокеритом», 3:4 ОТ с минским «Динамо» и 1:4 с «Локомотивом».

В Ярославле получилось совсем грустно и безнадёжно. Проиграли по всем статьям, в чужую зону заходили по большим праздникам, моментов практически не имели. Впрочем, дивизион у санкт-петербуржцев слабый, а потому волноваться за место в топ-2 Западной конференции пока не приходится.

ЦСКА после неудачи со СКА потерпел два поражения в трёх встречах — от «Витязя» (1:2) и «Автомобилиста» (1:2 Б). Между ними затесалась натужная победа над «Йокеритом» (4:3 ОТ). Подопечные Игоря Никитина отреагировали на слабый отрезок единственно верным способом — яркой победой.

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На своём льду разнесли «Нефтехимик» со счётом 6:1. Марио Кемпе оформил хет-трик за 11,5 минут, порадовала молодёжь, а Брендан Лайпсик добавил к голу две результативные передачи. Красно-синие по-прежнему возглавляют Запад. СКА и «Локомотив» отстают на шесть очков, но у команды Брагина на два матча больше.

В общем, расслабляться нельзя. Букмекеры не видят фаворита, выставляя практически равные котировки. На стороне хозяев лишний день отдыха и свой лёд, но больно уж слабо они выглядели на фоне «Локомотива». ЦСКА с «Нефтехимиком», напротив, порадовал. Да и возможности для ротации серьёзные, особой усталости быть не должно.

Мы бы отталкивались от гостей, физическое состояние СКА вызывает серьёзные вопросы. На П2 с нулевой форой дают отличный коэффициент 1.94. Альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 гола за 2.13. Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч забивалось меньше четырёх голов.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 января 2021 года

Обе команды в последнее время просели. Однако ЦСКА показал управляемость и на фоне широкой ротации разгромил на своём льду «Нефтехимик.» СКА тем временем по всем статьям уступил «Локомотиву», почти не появляясь в чужой зоне. Похоже, у хозяев проблемы с физической готовностью. Потому поставим на москвичей.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.94.