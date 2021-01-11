«Милан» — «Торино». Прогноз: Ибрагимовичу и Пиоли не до Кубка Италии. Скудетто важнее

12 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» 12 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» (12.01.2021)

2021 год набирает обороты. В АПЛ играть даже не прекращали, остальные участники топ-5 европейских лиг вернулись в строй после небольших каникул и снова вошли в колею. Потихоньку продвигаются и национальные кубки. В Кубке Италии добрались до 1/8 финала, на этой стадии в борьбу включаются топ-клубы.

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12 января «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Торино», начало — в 22:45 мск. Волею календаря эти клубы пересекутся во второй раз подряд. В субботу они встречались в 17-м туре чемпионата Италии, причём тоже на «Сан-Сиро». Сенсации не случилось — хозяева спокойно выиграли со счётом 2:0.



Никаких вопросов по справедливости исхода не возникло. Подопечные Стефано Пиоли забили два гола до перерыва, после чего ослабили хватку. Местами переходили на игру вторым номером, берегли силы. Туринцы в атаке ничего не придумали, нанеся лишь один удар в створ за 90 минут.



Победа позволила «россонери» закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» потерял очки с «Ромой» и теперь отстаёт на три балла, «Рома» находится в шести пунктах, «Ювентус» — в семи. Все остальные ещё дальше. Положение комфортное, к тому же накануне на поле впервые после травмы появился Златан Ибрагимович.

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У «Торино» поводов для радости гораздо меньше. Первый круг приближается к завершению, а выбраться из зоны вылета упорно не удаётся. Всего 12 очков в 17 поединках, это 18-е место в турнирной таблице Серии А. До спасительной 17-й строчки не хватает двух баллов. Никуда не годится для крепкого середняка.



Букмекеры, естественно, отдают внушительное преимущество «россонери». Вопрос ровно один — так ли нужен лидеру чемпионата Италии национальный Кубок? В кои-то веки выпал шанс зацепиться за скудетто. «Ювентус» нестабилен, «Интер» барахлит. А ведь в феврале добавится плей-офф Лиги Европы.



Состав у «Милана» крепкий, но «скамейка» далеко не самая глубокая. Воевать на три фронта тяжеловато. Тренерский штаб наверняка побережёт лидеров и выпустит экспериментальный состав. Если удастся выйти в четвертьфинал — замечательно. Нет — ничего страшного. В случае успешного выступления в Серии А о неудаче в Кубке никто не вспомнит.

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А вот для «быков» Кубок Италии — шанс подсластить горько складывающийся сезон. В предыдущих раундах они прошли «Лечче» и «Виртус Энтеллу». Второй момент — туринцы начали подавать признаки жизни в чемпионате Италии. До неудачного выезда на «Сан-Сиро» не проигрывали в течение четырёх матчей.



Обыграли «Парму» (3:0), скатали ничьи с «Болоньей», «Наполи» и «Вероной» (все — по 1:1). Соперники вполне крепкие. В общем, лёгкой добычей для полуторного состава «россонери» «Торино» не станет. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.99 и ИТМ 2 гола «Милана» за 1.73.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» 12 января 2021 года

«Милан» наверняка побережёт лидеров и выпустит экспериментальный состав. Шанс побороться за скудетто сейчас гораздо важнее, а ведь в феврале добавится плей-офф Лиги Европы. «Торино» потихоньку набирает обороты, до неудачи на «Сан-Сиро» в минувшем туре не проигрывал на протяжении четырёх матчей. На наш взгляд, «быки» дадут фавориту бой. А если повезёт, могут пройти в четвертьфинал.



Ставка: ИТМ 2 гола «Милана» за 1.73.