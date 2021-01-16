«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз: Варламов и Шестёркин будут главным героями в Нью-Йорке

В четырёх предыдущих очных встречах забивалось не более шести голов. Российские вратари в порядке.

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Айлендерс» идёт за 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» 17 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (17.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Каждая команда проведёт не по 82, а по 56 матчей. Участники разделены на четыре дивизиона, причём играть будут строго внутри них. Так организаторы надеются снизить риски по распространению заболеваемости и избежать массового переноса игр. Даже первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов.

17 января на лёд «Мэдисон Сквер Гарден» вновь выйдут «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», начало — в 3:00 мск. Второй раунд битвы за Нью-Йорк. Первое дерби регулярного чемпионата прошло в одну калитку. «Островитяне» выиграли со счётом 4:0, быстро уничтожив интригу.

Джек Джонсон схватил малый штраф на второй минуте, подопечным Барри Тротца хватило 44 секунды на розыгрыш лишнего. «Синерубашечники» поплыли, в результате чего к 15-й минуте разница в счёте достигла трёх шайб. По меркам «островитян» это огромное преимущество, ведь обороняться они умеют выше всяких похвал.

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Разумеется, хозяева делали всё возможное, но не смогли даже лишить Семёна Варламова шатаута. Россиянин отразил 24 броска, подавляющее большинство которых не представляло особой угрозы. Больше двух раз Варламова тревожил только Мика Зибанеджад. Панарина, Лафренье и Строума закрыли.

Выручить мог бы розыгрыш лишнего, однако «Айлендерс» избежали проблем с дисциплиной. «Рейнджерс» лишь трижды оставались в большинстве, последняя попытка состоялась в середине второго периода. Гости отбились, затем сами оказались в формате «5 на 4» и забросили четвёртую шайбу. Так и доиграли.

Надо сказать, что в прошлом сезоне подопечные Дэвида Куинна играли с соседом куда увереннее. Три победы из четырёх возможных. Букмекеры понимают, что в первом поединке большую роль сыграло быстро удаление и проваленный дебют, а потому выставляют абсолютно равные коэффициенты. По 2.48 на победу соперников в основное время.

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Удивляет высокая планка тотала. «Айлендерс» ставят на дисциплину и надёжность, они по умолчанию редко выдают концерты с восемью-девятью шайбами. Собственно, в четырёх предыдущих очных встречах забивалось не более шести голов. При этом тотал меньше 6 шайб доступен за нестыдный коэффициент 1.73.

Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.45. «Рейнджерс» наверняка проделают работу над ошибками и сумеют добавить. Для начала было бы неплохо обойтись без лишних удалений.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 января 2021 года

Первую игру «Айлендерс» забрали одной левой, но там хозяева схватили быстрое удаление и поплыли после первой же шайбы. В прошлом сезоне «Рейнджерс» забрали у соседа три матча из четырёх, так что ближайшей ночью должно быть интереснее. Возьмём тотал меньше 6 шайб. В четырёх предыдущих очных встречах команды эту планку не пробивали.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.73.