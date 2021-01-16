«Ливерпуль» — «МЮ». Прогноз: битва за лидерство в АПЛ! Клопп и Сульшер забудут о голах

Лишь в трёх из 12 последних очных встреч соперники забивали больше двух мячей.

17 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.78. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «МЮ» 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (17.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Едва получается находить время на кубковые игры, а ведь нужно ещё проводить перенесённые матчи Премьер-лиги. Из-за коронавируса случилось несколько переносов и изменений в календарях, но первенство продолжается.

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Программа 19-го тура чемпионата Англии продолжится 17 января тремя поединками. Естественно, на общем фоне сильно выделяется встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Вывески лучше не найти! Битва лидеров первенства стартует в 19:30 мск и пройдёт на легендарном стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



Мерсисайдцы в прошлом матче выбили из третьего раунда Кубка Англии «Астон Виллу», победив со счётом 4:1. Правда, тут надо сказать, что в составе бирмингемцев накануне была вспышка коронавируса, а потому играть пришлось молодёжный составом. Разумеется, шансов против действующего чемпиона страны было немного, хотя смотрелся аутсайдер достойно.



Однако в АПЛ Бригада Клоппа в последнее время заметно сбавила обороты, сейчас форма далека от идеальной. За шесть предыдущих туров одержано всего две победы. В остальных же четырёх случаях получилось набрать только три из 12 возможных очков. Для претендента на титул график так себе.

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Ряд осечек лишил «Ливерпуль» первого места в турнирной таблице. Сейчас клуб идёт на второй строчке, имея 33 балла в активе. До «МЮ» не хватает трёх пунктов, а ближайший преследователь «Манчестер Сити», который имеет игру в запасе, отстаёт всего лишь на один. То есть с оплошностями пора заканчивать.



Манкунианцы же выдают сумасшедшую серию. Последнее поражение в чемпионате Англии датируется началом ноября прошлого года. За последующее время они успели отыграть 11 туров, в которых одержали девять побед. Прекрасный результат.



Более того, «красные дьяволы» поедут на «Энфилд» в качестве лучшего клуба чемпионата Англии по набранным очкам в гостях. В текущем розыгрыше они действительно мощно выступают на выезде. За восемь выездов одержано семь побед. Поражений нет — одна ничья, 22 гола. Мощь!

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Однако «Ливерпулю» есть чем на это ответить. Клуб из одноимённого города лидирует в АПЛ по количеству набранных очков на своём поле. Ситуация ровно та же, только ливерпульцы забили на один мяч меньше. Как ни крути, а соперники достойны друг друга.



Букмекеры прогнозируют результативный поединок, за ставку «обе забьют» они дают довольно скромные 1.61. Однако мы бы не стали ждать чрезмерной результативности. Скорее всего, нас ждёт напряжённая и довольно осторожная игра, ведь осечка может аукнуться в будущем.



Тотал меньше 3 мяча за вполне играбельный коэффициент 1.71 выглядит, на наш взгляд, интересно. Статистика личных встреч не против. Дело в том, что только в трёх из 12 последних матчей манкунианцы и мерсисайдцы на двоих забивали больше двух мячей.

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Другой вариант – «МЮ» не проиграет за 1.94. Подопечные Юргена Клоппа сейчас выглядят не так уж и грозно, а команда Уле-Гуннара Сульшера продолжает растягивать удивительную выездную серию. Набрать очки «красным дьяволом» вполне по силам.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 17 января 2021 года

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне чемпионата Англии мощно играет дома, а «МЮ» — на выезде. С результативностью проблем никаких, однако, на наш взгляд, стоит ждать довольно напряженный матч с небольшим количеством голов, ведь любая ошибка может аукнуться в будущем. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.71.