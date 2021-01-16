ЦСКА — СКА. Прогноз: Брагин и Никитин забудут про атаку, героями станут вратари

В предыдущем «армейском дерби» первый бросок состоялся только на 13-й минуте.

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех СКА идёт за 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (17.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На воскресенье, 17 января, запланированы аж восемь матчей. Наиболее поздний стартует в 18:00 мск. ЦСКА в Москве сразится со СКА. Разумеется, это центральная игра дня в КХЛ. Нас ждёт битва первой и второй команд Западной конференции. Правда, тут нужно делать сноску на регламент.

Дело в том, что лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2. Потому именно СКА занимает вторую строчку, хотя «Локомотив» набрал на одно очко больше. Да ещё и при игре в запасе. То есть традиционная вывеска «лучшие команды Запада» на этот раз не работает. Сформулировать можно только так: первый клуб конференции против второго.

Это четвёртое и последнее «армейское дерби» в сезоне. В октябре москвичи на своём льду уверенно взяли верх (3:1), а вот в Санкт-Петербурге оба раза 60 минут не хватило. В декабре хозяева должны были решать вопрос в основное время, помешали чудачества Магнуса Хелльберга. Верх взяли только по буллитам (4:3 Б).

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10 января команды очень долго раскачивались, первый бросок состоялся аж на 13-й минуте. Красно-синие смотрелись лучше, но постоянно удалялись. Пришлось дважды отыгрываться. Всё получилось. В овертайме пришло время искупления для Константина Окулова. Тот привёз первую шайбу неосмотрительной передачей, но сделал всё сам на 63-й минуте (3:2 ОТ).

Соперники по-прежнему далеки от оптимального состояния. В первую очередь это касается подопечных Валерия Брагина. Шутка ли — четыре поражения в пяти поединках! Единственная победа одержана над «Сочи» (3:1), который проигрывает санкт-петербуржцам всегда и везде. А больше гордиться нечем.

ЦСКА вроде бы оформил три победы подряд, однако в четверг по делу пролетел в Ярославле (0:3). Столь беспомощными москвичи не выглядели давно. Большинство совсем не работало, получили три шайбы в равных составах к 28-й минуте. И самое главное — практически ничего не создали у чужих ворот. Эдди Паскуале оформил шатаут на удивление легко.

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Справедливости ради, Ларс Юханссон совсем не выручал, а состав оказался далёк от оптимального. Шанс снова получили молодые хоккеисты. Кемпе, Лайпсик, Гилмор, Киселевич, Локтионов, Слепышев, Карнаухов и Рыков оказались вне заявки. Игорь Никитин отметил только, что Слепышев вернётся на лёд в ближайшее время.

Из-за подвешенного состояния целого ряда хоккеистов хозяев лезть в исход опасно. СКА сейчас совсем не впечатляет, но всё же имел пару бонусных суток на восстановление и подготовку. Если красно-синие выйдут без пары-тройки железных игроков основы, шансы будут примерно равными.

Мы бы отталкивались от результативности. Лишь в двух из 23 предыдущих очных встреч состоялось больше пяти шайб. А отметку в шесть голов команды за это время вообще ни разу не преодолевали. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79 и ставкой «гол в первые 9 минут — нет» за 1.85.

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Соперники традиционно устраивают закрытые дебюты и не раскрываются. Игорь Никитин и Валерий Брагин ставят прежде всего на дисциплину и порядок. В предыдущем поединке первый бросок состоялся на 13-й минуте. Сейчас до такого вряд ли дойдёт, но работы у вратарей поначалу будет немного.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 января 2021 года

Команды прекрасно знают и остерегаются друг друга, раскрывать карты за полтора месяца до плей-офф никто не станет. Неделю назад СКА и ЦСКА пересекались в Санкт-Петербурге, тогда первый бросок состоялся на 13-й минуте после жуткого обреза на своей половине. Ждём закрытого дебюта, при котором стартового гола придётся подождать.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.85.