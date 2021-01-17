«Интер» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду поставит Конте на место в Серии А

17 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Ювентуса» оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» (17.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Италии разобрались с 1/8 финала Кубка страны, пора возвращаться к Серии А. Между прочим, первый круг выходит на финишную прямую. Пришло время 18-го тура, который продолжится 17 января сразу пятью матчами.

«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз: Эльдор Шомуродов удивит команду Алексея Миранчука «Аталанта» сейчас хороша, но «Дженоа» стабильно забивает и уже покинул зону вылета.

Наиболее поздний из них стартует в 22:45 мск в Милане. «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сразится с «Ювентусом.» Разумеется, это центральная игра тура. Вывеска очень громкая, а главное — соперники находятся в зоне Лиги чемпионов, входя в группу преследователей «Милана».



Нерадзурри имели возможность обойти соседа, однако в двух предыдущих турах зацепили всего одно очко. Сперва в гостях проиграли средненькой «Сампдории» (1:2). Алексис Санчес не реализовал пенальти в дебюте, пропустили два мяча до перерыва. Давили, сократили отставание до минимума, не более того.



В воскресенье скатали на выезде ничью с «Ромой» (2:2). Полностью смяли римлян в дебюте второго тайма, вышли вперёд, прижались к воротам и пропустили после розыгрыша углового. В результате отставание от «Милана» увеличилось до трёх очков, да и конкуренты немного подтянулись.

«Барселона» — «Атлетик». Прогноз: каталонцы без Месси — грустное зрелище. Всё в руках Лео Сине-гранатовые без гениального аргентинца чудом унесли ноги от «Реала Сосьедад».

«Ювентус» в 2021 году пока только выигрывает. Три матча в Серии А — три победы. Во всех случаях, правда, пропускали. 4:1 с «Удинезе», по 3:1 с «Миланом» и «Сассуоло». В топ-4 закрепились: 33 очка, четвёртое место в турнирной таблице. До «Ромы» один балл, до «Интера» — четыре, до «Милана» — семь.



В середине недели соперники дружно вышли в четвертьфинал Кубка Италии, хотя затратили достаточно нервов. В обоих случаях пришлось играть дополнительное время. Подопечные Антонио Конте едва не добрались до серии пенальти с «Фиорентиной», но на 119-й минуте Ромелу Лукаку решил вопрос (2:1).



Туринцы к середине первого тайма вели у «Дженоа» с разницей в два мяча, однако преимущество не удержали. Взяли верх благодаря голу на 104-й минуте. Добавим, что действующий чемпион вышел резервным составом (несколько лидеров появилось на замену), а вот у нерадзурри дополнительную нагрузку получили несколько железных исполнителей основы.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук не справится с Дацюком на Урале Екатеринбуржцы остались ни с чем лишь в одном из девяти последних домашних матчей с «Авангардом».

Букмекеры отдают преимущество «Интеру», что связано исключительно с местом проведения встречи. Во-первых, с большими матчами у миланцев не ладится: ничьи с «Лацио», «Аталантой» и «Ромой», поражение от «Милана». Разве что «Наполи» обыграли (1:0), но единственный мяч забили в большинстве с пенальти. До удаления неаполитанцы смотрелись лучше.



Вспоминать про Лигу чемпионов лишний раз не хочется — четвёртое место в группе, вылет из еврокубков. У «Ювентуса» поводов для оптимизма больше. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей: пять побед и две ничьи в семи последних случаях. Внушительный перевес.



Даже удивительно, что на П2 с нулевой форой дают отличный коэффициент 2.20. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.94. Де Лигт, Сандро и Куадрадо — заметные потери, зато в атаке сейчас дела идут хорошо. Ждём тут чего-то в духе 1:2 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» 17 января 2021 года

«Интер» в двух предыдущих турах набрал всего одно очко, а на днях едва не вылетел из Кубка Италии. Кроме того, Конте стабильно проваливает большие матчи. «Ювентус» пока тоже не вышел на проектную мощность, зато забивает в 2021 году много и со вкусом. На наш взгляд, шансы гостей никак не ниже.



Ставка: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.20.