«Ман Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз: в разборках Сульшера и Клоппа победит Гвардиола

17 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «орлов» оценён экспертами в 16.75. А ставки на ничью принимаются за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 17 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (17.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Едва получается находить время на кубковые игры, а ведь нужно ещё проводить перенесённые матчи Премьер-лиги. Из-за коронавируса случилось несколько переносов и изменений в календарях, но первенство продолжается.

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Программа 19-го тура чемпионата Англии продолжится 17 января тремя поединками. Среди прочих в воскресенье будут выяснять отношения «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.



Пеп Гвардиола дал ясно понять, что кадровые проблемы для его команды не имеют решающего значения. Испанский специалист продолжает выставлять составы без номинального нападающего, что никак не мешает добиваться результата, штампуя аккуратные победы. Чаще всего — сухие.



После уверенной победы над «Челси» «горожане» выбили из полуфинала Кубка лиги крепкий «Манчестер Юнайтед» (2:0), а затем без проблем разобрались с «Бирмингем Сити» в третьем раунде Кубка Англии (3:0). На десерт – победа над «Брайтоном» в матче 18-го тура Премьер-лиги (1:0).

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Отличная форма, которую демонстрируют голубые, позволила ворваться в тройку лидеров турнирной таблицы АПЛ. На данный момент у них 32 балла в активе и есть ещё две игры в запасе. Отставание от «Ливерпуля» составляет какой-то один пункт. Есть все шансы возглавить турнирную таблицу уже в ближайшие недели.



«Кристал Пэлас» в предыдущем матче на выезде сумел героически отобрать очки у «Арсенала», который набрал солидный ход. Лондонское дерби завершилось нулевой ничьей. Сами гости мало что создали, зато надёжно отыграли в обороне и в нужный момент показали характер.



В турнирной таблице чемпионата Англии «орлы» идут на 13-й строчке, набрав 23 балла. Зона вылета не беспокоит, отрыв от неё целых составляет 11 пунктов. А вот до десятки лучших не хватает трёх очков, хотя конкуренция тут серьёзная. Впрочем, лондонцев полностью устроит очередной финиш в серединке.

«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Малкин и Кросби устроят веселье в матче НХЛ «Питтсбург» начал с двух разгромных поражений, пропустив в сумме 11 шайб.

Следует признать, что шансов зацепиться за очки в предстоящем поединке у аутсайдера маловато. Форма набрана не такая плохая, но вот с результативностью традиционно туго. За шесть предыдущих игр во всех турнирах получилось забить всего лишь три мяча. Маловато будет.



«Горожане» же пропускают реже всех в английской Премьер-лиге. За 16 сыгранных туров получили только 13 голов, а в пяти последних матчах во всех турнирах доставали мяч из сетки своих ворот лишь однажды. Выдающиеся показатели.



При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.80 выглядит интересно. За семь последних игр на своем поле «Манчестер Сити» одержал шесть побед и пропустил только один гол. Сульшеру и Клоппу следует быть осторожными — Гвардиола совсем рядом.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 17 января 2021 года

«Манчестер Сити» справедливо считается фаворитом. Клуб набрал отличную форму, а в обороне вообще действует выше всяких похвал. Всего один пропущенный мяч за пять последних игр! У «Кристал Пэлас» с результативностью в последнее время плохо. На наш взгляд, «горожане» одержает очередную уверенную победу.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.80.