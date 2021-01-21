«Ливерпуль» — «Бёрнли», «Эйбар» — «Атлетико» и другие матчи. Что смотреть 21 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 21 января.
На что ставить в футболе 21 января
В АПЛ сегодня один матч: «Ливерпуль» примет «Бёрнли». Для команды Клоппа встреча важная, потеря очков может сильно ударить по перспективам команды в чемпионской гонке.
Кроме того, играть сегодня будут в Испании. «Валенсия» сыграет с «Осасуной», а «Эйбар» примет «Атлетико». Посмотрим, удастся ли команде Симеоне упрочить своё лидерство.
А ещё сегодня Кубок Испании. Новоиспечённый обладатель Суперкубка «Атлетик» сыграет с «Ибицей», а неудачник финала «Барселона» — с «Корнельей». Тучи над Роналдом Куманом сгущаются, так что побеждать нужно, и как можно уверенней.
Матч Кубка пройдёт и в Италии: «Лацио» сыграет с «Пармой».
На что ставить в хоккее 21 января
После дня отдыха большой игровой день в КХЛ – сразу 9 игр. Выделяем матчи «Трактор» — «Салават Юлаев» и «Ак Барс» — «Локомотив». Ну а ночь с четверга на пятницу можно посвятить НХЛ, здесь 7 встреч.
На что ещё ставить 21 января
В баскетбольной Евролиге очередные матчи проведут наши клубы. «Зенит» дома ждёт непростое испытание в виде матча с «Анадолу Эфес», а «Химки» в гостях сыграют с «Панатинаикосом». Команда поменяла тренера, может быть, теперь получится прервать серию неудач. 3 матча в НБА, центральный – встреча «Милуоки» и «Лейкерс», Яннис против Леброна!
В мужской волейбольной Суперлиге перенесённый матч — «Динамо-ЛО» примет «Нефтяник» из Оренбурга.
Ну и никто не отменял ставок на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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