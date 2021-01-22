«Алавес» — «Реал». Прогноз: рано поздравлять «Атлетико». Зидан снова покажет характер

«Алавес» обыграл «Реал» в первом круге, но никогда не забивал мадридцам в двух матчах подряд.

23 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура Примеры «Алавес» — «Реал» 23 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» Мадрид 23 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.27. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.90.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Реал» (23.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В чемпионате Испании пришло время второго круга. Нас ожидает 20-й тур, который продолжится в субботу, 23 января, четырьмя матчами.

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Наиболее поздний стартует в 23:00 мск Витории. «Алавес» на стадионе «Мендисорроса» сразится с «Реалом». И вроде бы соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, вот только их состояние во многом похоже. Поводов для радости совсем мало с обеих сторон.



У хозяев всё очевидно. Одна победа за семь недель зимы, серия из трёх поражений в Ла Лиге. Правда, уровень оппозиции оказался серьёзным. 1:2 от «Атлетико», 1:3 от колючего «Кадиса» и 1:2 от «Севильи». В результате опустились на 17-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.



Отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. И тут нужно учитывать, что идущий следом «Эльче» имеет две игры в запасе. Да и «Осасуна» по потерянным очкам не уступает. Однозначно хуже только «Уэска», так что перспектива вылета в Сегунду осязаема.

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Неделю назад ещё из Кубка Испании вылетели. Причём с треском. В гостях получили 0:5 от «Альмерии». Там многое решило удаление на 35-й минуте, четыре гола из пяти пропустили в меньшинстве. Смена тренера состоялась ещё 12 января: Пабло Мачин ушёл в отставку, пост занял Абелардо.



У «Реала» тоже настал тяжёлый период. В Суперкубке Испании не добрались даже до финала. На днях вылетели из Кубка Короля от рук скромнейшего «Алькояно». Причём решающий гол пропустили в большинстве в дополнительное время (1:2). Естественно, вышли фактически вторым составом и имели преимущество, но теперь это никого не интересует.



В чемпионате Испании ситуация также непростая. С одной стороны, чистое второе место. 37 очков в 18 поединках — результат нормальный. Вот только «Атлетико» категорически отказывается допускать осечки. «Матрасники» опережают соседа на семь очков при игре в запасе.

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Соответственно, каждая неудача только добавит лидеру уверенности. Положение у Зинедина Зидана заметно ухудшилось. Речи об отставке в ближайшее время не идёт, однако СМИ называют смену тренера по итогам сезона практически решённым вопросом. Качество футбола в самом деле бледное.



В первом круге «Реал» проиграл «Алавесу» на своём поле со счётом 1:2, хотя тогда «славные» выглядели гораздо лучше. В то же время букмекеры отдают действующего чемпиону Испании внушительный перевес, а ведь команда крайне нестабильна. В такой ситуации может произойти что угодно.



Потому лезть в форы опасно. Заметим только, что клуб из Витории прежде никогда не забивал мадридцам в двух играх подряд. Рискнём проверить ставку «хозяева не забьют» за 2.25. Вариант посмелее — П2 всухую за 2.60. В атаке у гостей проблемы, но возвращение основного оборонительного блока должно сказаться.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура Ла Лиги «Алавес» — «Реал» Мадрид 23 января 2021 года

Обе команды переживают тяжёлый период: у «Алавеса» три поражения подряд в Ла Лиге и вылет из Кубка Короля. «Реал» допустил пару осечек в чемпионате, неудачно выступил в Суперкубке Испании и тоже вылетел из Кубка. Ждать от мадридцев яркой игры в атаке сложно, а вот в обороне уверенности больше. «Славные» никогда не забивали «сливочным» в двух матчах подряд.



Ставка: «Алавес» не забьёт за 2.25.