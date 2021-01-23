«Реал» без Зидана, Миранчук против Златана и другие матчи. Что смотреть 23 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 23 января.
На что ставить в футболе 23 января
Как и всегда, суббота – большой футбольный день. Исключение – Англия, где сегодня всего одна встреча: «Астон Вилла» примет «Ньюкасл».
В Германии выделяем матч «Байер» — «Вольфсбург», а в Испании встречу «Алавеса» и «Реала». «Королевский клуб» после проигрыша Суперкубка вылетел и из Кубка Испании, уступив «Алькояно». А теперь еще и Зинедин Зидан заразился коронавирусом. В этой ситуации не позавидуешь «Алавесу» — им предстоит играть с дважды раненым зверем.
В Италии интереснейшая встреча «Милана» и «Аталанты». Получит ли Алексей Миранчук шанс сыграть против лидера? Паралллельно «Интер» на выезде сыграет с «Удинезе». Во Франции следим за Александром Головиным, его «Монако» предстоит нелегкая встреча с «Марселем».
На что ставить в хоккее 23 января
В КХЛ сегодня 4 игры. «Витязь» сыграет с «Барысом», московское «Динамо» примет одноклубников из «Риги», а «Сочи» — «Локомотив». Завершит день противостояние ЦСКА и «Йокерита». Ну а ночью 5 матчей в НХЛ.
На что ещё ставить 23 января
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» примет «Уникс», а саратовский «Автодор» будет гостить в Польше у «Зелена Гуры». 8 матчей пройдет в НБА в ночь на воскресенье.
Большой игровой день в волейбольной мужской Суперлиге, сразу 3 супервывески. Тут и зенитовское дерби – Питер против Казани, и матч «Динамо» — «Кузбасс», а также встреча в Новом Уренгое «Факел» — «Локомотив».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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