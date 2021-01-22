«Монако» — «Марсель». Прогноз: Головин вынудит Виллаш-Боаша извиняться перед болельщиками

23 января состоится матч 21-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех марсельцев оценён экспертами в 4.35. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» (23.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил за экватор, а в чемпионате Франции уже стартовал второй круг. На повестке дня – 21-й тур, программа которого продолжится 23 января двумя поединками. Российские болельщики смогут понаблюдать за Александром Головиным. Вывеска классная — «Монако» примет «Марсель».

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Главный тренер монегасков Нико Ковач пока что не доверил экс-игроку московского ЦСКА место в старте после травмы, что вполне логично. После долгого простоя нужно входить в ритм постепенно. Зато хорват выпускает полузащитника со скамейки запасных уже третий тур кряду. Футболист сборной России наверняка приближается к оптимальному состоянию.



Так совпало, что возвращение Головина ознаменовалось шикарной серией команды в чемпионате Франции. За пять предыдущих туров «Монако» успел добыть 13 из 15 возможных очков. Единственная осечка пришлась на «Сент-Этьен» (2:2), который в последнее время мало кому проигрывает.



Удачный отрезок закинул монегасков на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. После 20 сыгранных туров в активе 36 очков. Отставание от замыкающего тройку лидеров «Лиона» составляет всего лишь четыре пункта. Конкуренция солидная, но заявка на еврокубки подана серьёзная.

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«Марсель» же, напротив, в последнее время совсем сдулся. Только одна победа в семи последних турах при четырёх поражениях. Едва ли бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сейчас спокойно спит по ночам, особенно учитывая провал в Лиге чемпионов.



Совсем недавно ему даже пришлось публично извиняться перед болельщиками. В матче 20-го тура марсельцы уступили аутсайдеру первенства «Ниму» (1:2), хотя имели заметное преимущество. В первом тайме при счёте 0:0 не реализовал пенальти Флорьян Товен.



В таблице марсельский клуб идёт на шестом месте, набрав 32 балла. Есть игра в запасе, но отставание от пятого места составляет уже четыре пункта, а от третьего – все восемь. Списывать со счетов его рано, но на многое рассчитывать с такой формой будет трудно. Надо срочно добавлять, иначе быть беде.

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Немного шансов у «Марселя» и в предстоящем гостевом поединке с «Монако». Атака монегасков сейчас в полнейшем порядке. За пять последних туров отличились целых 14 раз, а всего в Лиге 1 оформили 39 голов. Больше лишь у лидера «ПСЖ» (44).



На наш взгляд, стоит проверить лобовую победу «Монако» за вполне рабочий коэффициент 1.86. Статистика личных встреч не против. За восемь последних выездов в Монако марсельцы потерпели шесть поражений.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» 23 января 2021 года

«Монако» раскочегарился, очки набираются стабильно и с атакой порядок. А вот «Марселю» не позавидуешь – всего одна победа за семь последних туров. На наш взгляд, команда Александра Головина сможет одержать очередную победу. Статистика личных встреч с этим согласно — в восьми последних домашних поединках с южанами монегаски добыли шесть побед.



Ставка: победа «Монако» за 1.86.