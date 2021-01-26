Кажется, клуб из Милана станет чемпионом Италии. А что будет в Кубке?

«Интер» — «Милан», «Саутгемптон» — «Арсенал» и другие матчи. Что смотреть 26 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 26 января.

На что ставить в футболе 26 января

Главный матч дня – в Кубке Италии, где сойдутся «Интер» и «Милан». Эти клубы и в чемпионате лидируют, так что встреча в Кубке только добавит огня в противостояние. Тем более что «россонери» надо бы реабилитироваться за 0:3 от «Аталанты» в субботу.

«Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз: безумный Бьельса добьёт Стива Брюса в чемпионате Англии За восемь последних игр «сороки» забили только один гол и потерпели семь поражений.

Четыре матча в Англии, самый интересный – встреча «Саутгемптона» и «Арсенала». Три дня назад «святые» выбили команду Артеты из Кубка Англии, хорошая возможность взять реванш в чемпионате. Сыграет сегодня и «Ман Сити», команда Пепа Гвардиолы на выезде сыграет с «Вест Бромвичем».

В Кубке Испании «Бетис» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Вальядолид» — с «Леванте», а «Жирона» — с «Вильярреалом».

На что ставить в хоккее 26 января

В КХЛ сегодня четыре игры. Игровой день начнётся в Хабаровске, где «Амур» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Затем нас ждут матчи «Сибирь» — «Нефтехимик», «Барыс» — «Трактор» и «Автомобилист» — «Металлург».

А в НХЛ играют почти все, тут аж 14 матчей в ночь со вторника на среду. Так что если любите хоккей – не пропустите.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.

На что ещё ставить 26 января

Очередной тур в баскетбольной Евролиге. Несчастные «Химки» примут «Баварию», а «Зенит» ждет очень непростой выезд в гости к «Барселоне». Три игры в ночь на среду в НБА: «Атланта» — «Клипперс», «Хьюстон» — «Вашингтон» и «Юта» — «Нью-Йорк».

В женской волейбольной Суперлиге «Протон» сыграет с вышедшим с карантина московским «Динамо».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!