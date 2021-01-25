«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз: Дэвид Мойес готов ворваться в зону Лиги чемпионов

26 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех хозяев оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.30.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 26 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии- «Кристал Пэлас» «Вест Хэм Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» «Вест Хэм (26.01.2021)
Чуть более месяц назад команды встречались в матче первого круга английской Премьер-лиги — тогда «Вест Хэм» не смог обыграть «орлов» на своём поле (1:1). Прошло пять недель, а о таком результате «Кристал Пэлас» остаётся лишь мечтать. И это несмотря на фактор своего поля.
Уже через три дня после того поединка «Кристал Пэлас» опозорился в матче с «Ливерпулем» (0:7). Дальше были ещё шесть игр, в которых удалось обыграть лишь тонущий «Шеффилд». В последних трёх матчах и вовсе ни одного забитого мяча. Плюс чувствительный разгром от «Манчестер Сити» (0:4).
Кажется, «Кристал Пэлас» не помогает даже Уилфрид Заа, на котором ранее держалась вся атака команды. К тому же, большим вопросом остаётся состояние, в котором он подойдёт к встрече с «молотобойцами». Британец только-только залечил травму колена и главный тренер Рой Ходжсон, отвечая на вопросы журналистов, ограничился дежурной фразой «он должен быть готов».
В целом Заа, забивший в последних девяти матчах всего один гол, — это не единственная проблема «Кристал Пэлас» в атаке. Плохо играет вся передняя линия, а Кристиан Бентеке и Джордан Айю уже с натяжкой могут называться форвардами уровня АПЛ. Лига прогрессирует, тогда как «орлы» стагнируют, всячески пытаясь удержать свой единственный серьёзный актив.
Ещё одной проблемой для «Кристал Пэлас» может стать отсутствие центрального защитника Джеймса Томкинса, который пропустит встречу из-за повреждения, полученного на тренировке. Пусть он и пропустил старт сезона (тоже из-за травмы), зато в последних пяти матчах был лидером обороны.
Что до «Вест Хэма», то подопечные Дэвида Мойеса выдают лучший отрезок за последние несколько сезонов — как по результатам, так и по игре. В последних пяти матчах во всех турнирах у лондонской команды пять побед, в четырёх из которых они даже не пропустили.
Команда классно обороняется, неплохо атакует и выходит на каждый матч визуально очень уверенной. Решились проблемы на позиции центрального форварда — от травмы восстановился Майкл Антонио и именно он приносит «молотобойцам» победу за победой.
Уверенная игра позволила подопечным Мойеса забраться аж на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как «Кристал Пэлас» располагается на 13-й строчке — привычная позиция для команды в последние годы. Шансы гостей солиднее, возьмём П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.71.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 26 января 2021 года
Сложно сказать, за счёт чего «Кристал Пэлас» должен одержать победу в ближайшем матче. Без основного центрального защитника и с Уилфридом Заа в непонятной форме они, очевидно, будут рассчитывать на контратаки, тогда как с мячом «Вест Хэм» обращается более чем уверенно. На наш взгляд, шансы гостей заметно выше.
Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.71.
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