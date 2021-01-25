«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз: Дэвид Мойес готов ворваться в зону Лиги чемпионов

26 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех хозяев оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 26 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии- «Кристал Пэлас» «Вест Хэм Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» «Вест Хэм (26.01.2021)

Чуть более месяц назад команды встречались в матче первого круга английской Премьер-лиги — тогда «Вест Хэм» не смог обыграть «орлов» на своём поле (1:1). Прошло пять недель, а о таком результате «Кристал Пэлас» остаётся лишь мечтать. И это несмотря на фактор своего поля.

«Барселона» — «Зенит». Прогноз: ЦСКА не дождётся помощи от клуба из Санкт-Петербурга Сине-гранатовые вышли на первое место в Евролиге. И сразятся с лучшей защитой турнира.

Уже через три дня после того поединка «Кристал Пэлас» опозорился в матче с «Ливерпулем» (0:7). Дальше были ещё шесть игр, в которых удалось обыграть лишь тонущий «Шеффилд». В последних трёх матчах и вовсе ни одного забитого мяча. Плюс чувствительный разгром от «Манчестер Сити» (0:4).



Кажется, «Кристал Пэлас» не помогает даже Уилфрид Заа, на котором ранее держалась вся атака команды. К тому же, большим вопросом остаётся состояние, в котором он подойдёт к встрече с «молотобойцами». Британец только-только залечил травму колена и главный тренер Рой Ходжсон, отвечая на вопросы журналистов, ограничился дежурной фразой «он должен быть готов».



В целом Заа, забивший в последних девяти матчах всего один гол, — это не единственная проблема «Кристал Пэлас» в атаке. Плохо играет вся передняя линия, а Кристиан Бентеке и Джордан Айю уже с натяжкой могут называться форвардами уровня АПЛ. Лига прогрессирует, тогда как «орлы» стагнируют, всячески пытаясь удержать свой единственный серьёзный актив.

«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: очередной провал Артеты. Но с доминированием За девять домашних игр в АПЛ «святые» одержали пять побед, все всухую.

Ещё одной проблемой для «Кристал Пэлас» может стать отсутствие центрального защитника Джеймса Томкинса, который пропустит встречу из-за повреждения, полученного на тренировке. Пусть он и пропустил старт сезона (тоже из-за травмы), зато в последних пяти матчах был лидером обороны.



Что до «Вест Хэма», то подопечные Дэвида Мойеса выдают лучший отрезок за последние несколько сезонов — как по результатам, так и по игре. В последних пяти матчах во всех турнирах у лондонской команды пять побед, в четырёх из которых они даже не пропустили.



Команда классно обороняется, неплохо атакует и выходит на каждый матч визуально очень уверенной. Решились проблемы на позиции центрального форварда — от травмы восстановился Майкл Антонио и именно он приносит «молотобойцам» победу за победой.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.

Уверенная игра позволила подопечным Мойеса забраться аж на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как «Кристал Пэлас» располагается на 13-й строчке — привычная позиция для команды в последние годы. Шансы гостей солиднее, возьмём П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 26 января 2021 года

Сложно сказать, за счёт чего «Кристал Пэлас» должен одержать победу в ближайшем матче. Без основного центрального защитника и с Уилфридом Заа в непонятной форме они, очевидно, будут рассчитывать на контратаки, тогда как с мячом «Вест Хэм» обращается более чем уверенно. На наш взгляд, шансы гостей заметно выше.



Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.71.