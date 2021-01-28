«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкина и Кузнецова нет, но «Кэпиталз» это не волнует

29 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех «Вашингтона» идёт за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 29 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 29 января не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.17, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.72. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.00.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и анализ матча НХЛ (29.01.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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Разумеется, это накладывает определённый отпечаток, но наслаждаться хоккеем не мешает. На среду, 29 января, запланированы аж 14 матчей. Выбор колоссальный, глаза разбегаются. Семь из них стартуют в 3:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-арене» сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».

В среду хозяева оказались сильнее — 3:2. Игра получилась абсолютно равной, и овертайм казался логичным завершением. Однако за 27 секунд до сирены отличился опытный защитник Джастин Шульц. Времени на спасение у «островитян» не осталось. Семён Варламов впервые проиграл в нынешнем сезоне.

К российскому голкиперу особых вопросов нет. Совершил несколько спасений, действовал надёжно. Гостей подвели спецбригады: во втором периоде трижды получали шанс реализовать лишнего, все попытки откатали вхолостую. А вот «столичные» в формате «5 на 4» забили.

«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола, Ларсен и Хартикайнен снова покорят Хабаровск Накануне «Амур» нанёс 46 бросков, но забросил всего одну шайбу.

Российские хоккеисты хозяев продолжают отбывать дисквалификацию, грядущая игра станет для них четвёртой пропущенной. То есть заключительной. Пока дела у подопечных Питера Лавиолетта складываются изумительно. С пустыми руками ни разу не остались, четыре победы и три поражения за пределами основного времени.

Обыграть столь крепкого и принципиального оппонента без семи исполнителей основной обоймы — задача сложная. Понятно, что кое-какие трудности сохраняются. Тот же Здено Хара допускает привозы практически в каждой игре. Но пока это не мешает добиваться результата. Дальше опытный словак наверняка добавит.

Пока же «Кэпс» возглавляют Восточной дивизион, накопив 11 очков за семь поединков. У «Айлендерс» дела складываются печальнее — всего шесть баллов в шести играх. Хуже только «Нью-Йорк Рейнджерс». С созиданием заметные трудности. В такой ситуации могло бы выручить большинство, но 16% реализации лишнего — показатель слабый.

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Букмекеры практически не изменили котировки по сравнению с прошлой игрой. «Нью-Йорк» по-прежнему считается явным фаворитом. Коэффициенты выглядят сомнительно, запаса в действиях гостей сейчас не ощущается. Мы бы выбирали между ИТМ 3 гола «Айлендерс» за 1.81 и 1Х за 1.92. Подопечные Барри Тротца никак не могут найти путь к чужим воротам.

Очки они вполне могут добыть, но скорее благодаря надёжной обороне, а не атакующим подвигам. Больше двух-трёх шайб вряд ли сообразят.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 января 2021 года

«Вашингтон» по-прежнему играет без дисквалифицированных россиян. Накануне выглядели не хуже «Айлендерс», а поздний гол даже позволил выиграть в основное время. С защитой у «островитян» всё нормально, однако созидание оставляет желать лучшего. Возьмём ИТМ 3 гола «Нью-Йорка» за 1.81. Гости способны зацепиться за очки, но больше двух-трёх шайб вряд ли оформят.

Ставка: ИТМ 3 гола «Айлендерс» за 1.81.