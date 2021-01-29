Дебют Кокорина отложен, «Лион» — «Бордо» и другие матчи. Что смотреть 29 января

Наших в Серии А прибыло, но в заявку на игру россиянин не попал.

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 29 января.

На что ставить в футболе 29 января

Пятница бедна на матчи футбольных топ-лиг, но за одной встречей сегодня будем следить особенно пристально. Александр Кокорин может дебютировать в «Фиорентине» во встрече с «Торино». Коэффициент на гол Александра – 3.25, ждём и верим, что нападающий себя проявит.

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Кроме того, во французской Лиге 1 «Лион» сыграет с «Бордо», в Испании «Вальядолид» примет «Уэску», а ещё можно посмотреть за игрой Бундеслиги «Штутгарт» — «Майнц».

На что ставить в хоккее 29 января

В КХЛ 5 матчей. «Локомотив» сыграет с «Авангардом», минское «Динамо» — с ЦСКА, а московское – с «Сочи». «Йокерит» примет «Торпедо», а «Динамо» из Риги – с «Северсталью».



Две встречи в НХЛ: «Чикаго» сыграет с «Коламбусом», а «Баффало» — с «Нью-Джерси».

«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: Ковальчук и Ландер обойдутся в Ярославле без подвигов Лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч было забито больше пяти голов.

На что ещё ставить 29 января

В баскетбольной Евролиге продолжает выступление ЦСКА. «Армейцы» вслед за «Альбой» сыграют с ещё одной немецкой командой – «Баварией». Ждём решения клуба по Майку Джеймсу, пока неизвестно, продолжит ли главный снайпер команды играть в Москве.



Интернациональное противостояние в Единой лиге ВТБ: «Калев» примет «Зелёна-Гуру». Ну и не забываем об НБА, тут в ночь на субботу сразу 10 игр.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!