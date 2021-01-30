«Арсенал» — «МЮ», «Лейпциг» — «Байер» и другие матчи. Что смотреть 30 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 30 января.

На что ставить в футболе 30 января

Как и всегда, в субботу большой футбольный день. В Англии интригует встреча «Арсенала» и «МЮ». Команда Артеты не проигрывает в АПЛ уже месяц, а вот «МЮ» сенсационно проиграл «Шеффилду» и по потерянным отстает уже на 4 очка от «Ман Сити». Кстати, команда Гвардиолы играет как раз с «Шеффилдом», посмотрим, усвоили ли «горожане» уроки земляков. Интересна будет и встреча «Саутгемптона» с «Астон Виллой».

«Арсенал» — «МЮ». Прогноз: Сульшер сохранит лицо после поражения от аутсайдера АПЛ За 10 выездов в чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали восемь побед.

В Германии противостояние «РБ Лейпцига» с «Байером» — команд, которые как минимум претендуют на место в Лиге чемпионов. Кроме того, «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом», последний матч с этой командой для подопечных Ханса-Дитера Флика завершился провалом. Дортмундская «Боруссия» примет «Аугсбург», а менхенгладбахская гостит в Берлине у «Униона».

В Испании «Реал» примет «Леванте», а «Валенсия» — «Эльче». В Италии сыграют все три лидера. «Милан» на выезде с «Болоньей», «Ювентус» в гостях у «Сампдории», а «Интер» дома против «Беневенто». Не забудем и про Лигу 1, тут интересное противостояние «Марсель» — «Ренн».

На что ставить в хоккее 30 января

В КХЛ сегодня 4 игры. «Барыс» примет «Салават Юлаев», а «Ак Барс» — «Куньлунь». «Спартак» сыграет со СКА, а завершит день встреча «Йокерита» с «Металлургом». В НХЛ день непривычно рано откроют «Баффало» и «Нью-Джерси», а уже после полуночи нас ждут еще 11 матчей. Интригует вывеска «Рейнджерс» — «Питтсбург»: Панарин против Малкина.

«Спартак» — СКА. Прогноз: Олег Знарок опять прервёт победную серию бывшего клуба В шести предыдущих матчах с красно-белыми СКА не забивал больше двух шайб.

На что ещё ставить 30 января

В баскетбольной Единой лиге ВТБ в Минске «Цмоки» сыграют с «Униксом». В НБА 8 игр, рекомендуем посмотреть матч между «Бостоном» и «Лейкерс».

Два отличных матча приготовил день в мужской волейбольной Суперлиге. Сначала принципиальная битва в Кемерово «Кузбасс» — «Зенит», а затем в Новом Уренгое сыграют «Факел» и «Зенит-Казань». Команда Владимира Алекно проиграла 7 из последних 8 матчей и постарается вернуться в нужную колею.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!