«Рома» — «Верона». Прогноз: возвращение Генриха Мхитаряна вдохновит Смоллинга и Пеллегрини

31 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.
Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура Серии А «Рома» — «Верона» 31 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Рома» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Верона» (31.01.2021)
Сезон в европейском футболе в самом разгаре, январь доживает последние дни. В Италии разобрались с первым кругом, Суперкубком страны и даже четвертьфиналами Кубка. Возвращаемся к Серии А, где на повестке дня 20-й тур. Он завершится в воскресенье, 31 января, шестью матчами.
Самый поздний стартует в 22:45 мск в Риме. «Рома» на стадионе «Олимпико» сразится с «Вероной». Соперники проводят сезон даже чуть лучше ожиданий. Хозяева входят в зону Лиги чемпионов и сохраняют шансы на борьбу за скудетто, а гости находятся неподалёку от зоны Лиги Европы.
Середина января «волкам» определённо не удалась. Вырвали ничью у «Интера» на своём поле (2:2), вдрызг проиграли «Лацио» на выезде (0:3), а на десерт ещё и вылетели из Кубка Италии. Причём от рук скромной «Специи». Там всё вышло эпично. Вообще уступили в дополнительное время со счётом 2:4, причём заканчивали вдевятером.
А позже получили техническое поражение из-за перебора замен. Регламент разрешает пять перестановок, клуб совершил шесть. ФИФА допускает бонусную замену в дополнительное время, однако на Кубок Италии данный пункт правил не распространяется. Эта ошибка стоила двум представителям столичного клуба рабочих мест.
Аутсайдеру Серии А успели отомстить. Неделю назад выиграли на своём поле со счётом 4:3, а Борха Майораль оформил дубль. Римляне закрепились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками. До «Интера» не хватает четырёх пунктов, до «Милана» — шести. Правда, «Ювентус» и «Аталанта» дышат в спину.
Собственно, техническое поражение в нынешнем сезоне подопечные Паулу Фонсеки уже получали. Как раз с «Вероной», в первом туре. Тогда команды обошлись без голов, да только гости допустили ошибку с заявкой. И схватили 0:3. А вообще «мастифы» — исторически удобный соперник. Семь побед и три ничьи в десяти очных встречах.
Жёлто-синие знают себе цену. Достаточно сказать, что пропускают они реже всех в Серии А. Всего 18 голов. Надёжная оборона позволяет занимать восьмую строчку в таблице, до замыкающего топ-6 «Наполи» не хватает всего четыре пункта. Вроде бы оппонент хороший, да и подвешенное состояние Эдина Джеко нужно учитывать.
Однако история противостояния и уверенная игра «Ромы» на своём поле, пожалуй, перевешивают. Римляне лидируют в Серии А по очкам на своём поле — семь побед и три ничьи, все остальные хотя бы раз проигрывали в родных стенах. В то же время защита у гостей в порядке, так что много они вряд ли пропустят.
Мы бы выбирали между тоталом меньше 3 гола за 1.76 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85. Шансы «волков» выглядят предпочтительнее, но зацепить ничью неуступчивой «Вероне» вполне по силам. Дело в том, что Генрих Мхитарян только-только возобновил тренировки, на 90 минут его вряд ли хватит.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Верона» 31 января 2021 года
«Верона» пропускает меньше всех в чемпионате Италии, всего 18 голов. Правда, «Рома» в десяти очных встречах одержала семь побед при трёх ничьих (техническое поражение в первом круге не считаем). И остаётся единственным клубом Серии А без поражений в родных стенах. Напрашивается 1Х через общий низ.
Ставка: «Рома» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.
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