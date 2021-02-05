«Шальке» — «Лейпциг». Прогноз: Нагельсман и Анхелиньо оставят «горняков» на дне Бундеслиги

6 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Шальке» оценён букмекерами коэффициентом 9.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Шальке» — «РБ Лейпциг» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Шальке» — «Ред Булл Лейпциг» 6 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Анализ и прогноз матча 20-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» — «Лейпциг» (6.02.2021)

На дворе февраль, сезон в европейском футболе перевалил через середину. В Германии разобрались в 1/8 финала Кубка страны, а в национальном первенстве добрались до второго круга. На повестке дня 20-й тур Бундеслиги, который продолжится в субботу, 6 февраля, пятью матчами.

«Торпедо» — «Динамо». Прогноз: вдали от дома Яшкину, Шипачёву и Крикунову будет труднее В 27 домашних играх у нижегородцев только шесть поражений в основное время.

Четыре из них стартуют в 17:30 мск. В Гельзенкирхене «Шальке» на стадионе «Фельтинс-Арена» сразится с «РБ Лейпциг». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, а потому имя фаворита тут не вызывает ни малейших сомнений. Аутсайдер против претендента на титул.



«Горняки» никак не могут преодолеть затяжной кризис, который длится больше года. Жуткую безвыигрышную серию прервали ещё четыре недели назад, однако началом возрождения разгром «Хоффенхайма» (4:0) в родных стенах не стал. В четырёх последующих турах набрано всего одно очко.



0:4 от «Баварии» — это понятно, 1:3 от мощно идущего «Айнтрахта» тоже вопросов не вызывает. А вот 1:2 от «Кёльна» на своём поле — совсем другое дело, ведь «козлы» являются прямым конкурентом. Неделю назад сыграли вничью в Бремене, причём забили «Вердеру» единственным попаданием в створ. До победы не дотерпели, 1:1.

«Северсталь» — «Спартак». Прогноз: Андрей Разин перечеркнёт надежды Олега Знарка В девяти последних домашних играх «Северсталь» проиграла один раз. Причём по буллитам.

Подопечные Кристиана Гросса вернулись на последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, накопив жалкие восемь очков. До зоны стыков не хватает девяти баллов, так угроза вылета во второй дивизион более чем реальна. Из Кубка Германии в среду тоже вылетели, проиграв в гостях «Вольфсбургу» (0:1).



Впереди мощный «РБ Лейпциг». Он спокойно пробрался в четвертьфинал Кубка Германии, на своём поле разгромив скромный «Бохум» (4:0). Преимущество имел подавляющее, достаточно взглянуть на статистику. 20:2 по ударам, 6:0 по попаданиям в створ. Интрига умерла уже к перерыву.



А вот в чемпионате Германии осечки участились. Всего две победы в пяти последних турах — над удивляющим «Унионом» (1:0) и просевшим «Байером» (тоже 1:0). Проиграли дортмундской «Боруссии» (1:3) и аутсайдеру «Майнцу» (2:3), а также разошлись миром с «Вольфсбургом» (2:2).

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин с Воробьёвым остановят лучший клуб КХЛ В семи предыдущих очных встречах в регулярном чемпионате КХЛ соперники не смогли забить больше четырёх шайб.

Впрочем, все преследователи «Баварии» обильно теряют очки, так чистое второе место никуда не делось. 38 баллов — на семь меньше, чем у мюнхенцев. Зато остальные находится далековато: «Вольфсбург» в трёх пунктах, «Айнтрахт» — в пяти, а «Байер», Дортмунд и Мёнхенгладбах — в шести.



В последнее время РБЛ не ощущает сопротивления «Шальке» — 4:0 и 5:0 в двух предыдущих встречах. Если брать игры в Гельзенкирхене, расклад не изменится — 5:0 и 1:0. С голами у худшего клуба Бундеслиги в самом деле туго, предпосылок для сенсации тут не видно.

Скорее всего, фаворит одержит дежурную победу в пару-тройку мячей. Мы бы выбирали между П2 всухую за 2.36 и Ф2 (-1.5) за 2.10. Ждём чего-то в духе 0:2 или 0:3.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Шальке» — «РБ Лейпциг» 6 февраля 2021 года

«РБ Лейпциг» наошибался в последние недели, но в нужный момент собрался и выдал две победы всухую. Обыграл «Байер» в Бундеслиге и «Бохум» в Кубке Германии. «Шальке» продолжает погружение на дно — одно очко в четырёх недавних турах, вылет из Кубка, чистое последнее место в таблице. Учитывая статистику очных встреч, шансов у хозяев практически нет.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» всухую за 2.36.