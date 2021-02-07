«Ливерпуль» — «Манчестер Сити», «Бетис» — «Барселона» и другие матчи: что смотреть сегодня

В европейских топ-лигах огромный выбор, в НХЛ и НБА очень много ранних матчей.

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье 7 февраля.

На что ставить в футболе 7 февраля

В европейском футболе жара. В английской Премьер-лиге продолжается 23-й тур, на воскресенье запланировано четыре матча. Гвоздь программы очевиден — «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити» на «Энфилде», начало — в 19:30 мск. Лидер турнирной таблицы в гостях у действующего чемпиона.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Юрген Клопп останется в чемпионской гонке АПЛ «Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с ноября. У «Ливерпуля» — два поражения в четырёх последних матчах.

Кроме того, «Тоттенхэм» попытается прервать неудачную серию и расправиться с аутсайдером «Вест Бромвичем» (15:00), находящийся в зоне Лиги чемпионов «Лестер Сити» навестит «Вулверхэмптон» (17:00), а на десерт останется битва «Шеффилд Юнайтед» и «Челси» (22:15).



В чемпионате Испании тоже четыре игры, только тур здесь 22-й. «Реал Сосьедад» померяется силами с «Кадисом» (16:00), «Атлетик» из Бильбао примет «Валенсию» (18:15), а «Осасуна» сойдётся с «Эйбаром» (20:30). В 23:00 придёт время «Барселоны», которая наведается в гости к воспрявшему «Бетису».



В немецкой Бундеслиге подходит к концу программа 20-го тура, здесь всё самое интересное состоялось накануне. Осталось две встречи. «Хоффенхайм» против «Айнтрахта» (17:30) и «Арминия» — «Вердер» (20:00). Топ-клубы отстрелялись в пятницу и субботу.

«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе столкнут исторического соперника в пропасть Южане находятся в глубоком кризисе, а команде Почеттино надо возвращать первое место.

В Серии А 21-й тур, тут пройдут пять матчей. «Беневенто» против «Сампдории» (14:30), «Удинезе» против «Вероны», «Милан» против «Кротоне» (оба — 17:00), «Парма» против «Болоньи» (20:00). Последними на поле выйдут «Лацио» и «Кальяри» (22:45).



Семь игр состоятся в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Во-первых, «Монако» постарается продлить победную серию, которая сейчас насчитывает шесть встреч. Соперник слабый — «Ним» (17:00). В 19:00 сойдутся «Нант» и «Лилль», а в 23:00 кризисный «Марсель» начнёт выяснять отношения с «ПСЖ». Парижане, между прочим, до сих пор занимают лишь третье место.



На клубном чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, в дело вступает бразильский «Палмейрас». Соперником бразильцев по полуфиналу станет мексиканский клуб «УАНЛ Тигрес», начало — в 21:00. А в понедельник сыграет и «Бавария».

«Бетис» — «Барселона». Прогноз: Лионель Месси, Гризманн и Дембеле перекроют привозы защиты Каталонцы добыли пять побед подряд в Ла Лиге и пробились в полуфинал Кубка Короля.

«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Ригой» (15:00), также продолжают играть в менее рейтинговых чемпионатах. В Португалии «Брага» сразится с «Порту» (23:45), в Нидерландах «Аякс» померяется силами с «Утрехтом» (14:15).

Матчи по хоккею для ставок 7 февраля

В КХЛ огромный игровой день, запланированы сразу девять матчей. Наиболее ранний пройдёт в Уфе — в 14:30 мск на лёд выйдут «Салават Юлаев» и «Амур». На общем фоне выделяются битвы «Трактора» и «Ак Барса», а также «Металлурга» и «Барыса». Обе стартуют в 15:00.



Целых семь ранних игр пройдут в НХЛ. Прежде всего выделим «Вашингтон Кэпиталз» — команда Александра Овечкина примет «Филадельфию Флайерз», за которую выступает российский защитник Иван Проворов (20:00). Три часа спустя стартуют ещё шесть матчей.

На что ещё ставить 7 февраля

Четыре встречи пройдут в Единой лиге ВТБ. ЦСКА примет «Калев» (14:00), УНИКС в гостях сыграет с «Автодором», а «Зенит» — с «Цмоки-Минском» (оба — 16:00). Наконец, в 20:00 придёт время для «Зелёна-Гуры» и «Нижнего Новгорода».

«Трактор» — ЦСКА. Прогноз: Сошников, Андронов и Попов наведут шороху в Челябинске За десять последних матчей с «Трактором» москвичи одержали девять побед.

В НБА тоже весело — целых шесть ранних игр. Четыре из них стартуют в 21:00 мск, а ещё по одной — в 22:00 и 23:00 соответственно.



Кроме того, на пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдут командные спринты свободным стилем у мужчин и женщин. Финалы стартуют в 14:45 (женщины) и 15:15 (мужчины).