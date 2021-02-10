Медведев — Карбальес-Баэна. Прогноз: 16-я подряд победа первой ракетки России

С каждым следующим матчем Медведева в новом сезоне всё больше верится в его победу на мэйджоре.

11 февраля Даниил Медведев и Роберто Карбальес-Баэна сыграют в матче второго круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.01, успех испанца оценён коэффициентом 20.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Медведев — Карбальес-Баэна 11 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев и Роберто Карбальес-Баэна получится упорным: ставки на тотал больше 25.5 гейма принимаются за 1.71, тотал меньше 25.5 гейма оценён коэффициентом 2.06. Тотал больше 3.5 сета идёт за 4.40.

Анализ матча второго круга Australian Open Даниил Медведев и Роберто Карбальес-Баэна (11.02.2021)

Первая ракетка России лихо подтвердил звание одного из главных фаворитов на победу в первом мэйджоре сезона, не заметив на старте турнира канадца Вашека Поспишила — 6:2, 6:2, 6:4. Хотя прежде опытный Поспишил неоднократно доставлял Даниилу проблемы в очных встречах.

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Следующим соперником Медведева станет менее рейтинговый Роберто Карбальес-Баэна, который в первом круге в четырёх сетах обыграл венгра Аттила Балажа (7:5, 3:6, 6:2, 6:3). Букмекеры справедливо считают, что победа над ним дастся уроженцу Москвы ещё проще.

На первый взгляд всё выглядит именно так, ведь Баэна, как и все испанцы, игре на харде предпочитает выступления на грунте и лишь по итогам одного сезона имел положительную статистику результатов на жёстком покрытии. Это уже о многом говорит, разница потенциалов очевидна.

Как бы то ни было, тотал 25.5 гейма подразумевает, что Роберто сумме за три партии возьмёт восемь геймов. Всего восемь. Тут надо напомнить, что на ТБШ для прохода в следующий раунд нужно взять три сета. Наверное, было бы правильнее поставить вопрос иначе — а отдаст ли сам Даниил Медведев эти восемь геймов?

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Именно столько он отдал Поспишилу, который традиционно хорошо выступает на харде. Кажется, что Баэна будет обыгран с ещё большим счётом, но нужно ли так сильно тратить силы после полноценного выступления на ATP Cup, финал которого состоялся в минувшее воскресенье?

Да, Даниил с огромной долей вероятности не отдаст сопернику ни одного сета. Коэффициент на это, к слову, ничтожен — 1.20. Отличная подача и уверенные действия на задней линии — слишком много для скромного испанца. Но бороться за «уходящие» от него геймы фаворит вряд ли станет, потому что прекрасно понимает расклад сил.

Не так плох Баэна на подаче, пусть он и является специалистом по грунту. В первом матче у него восемь эйсов — ровно столько же, сколько и у Медведева, который одной лишь подачей часто выигрывает целые партии. Хороший показатель для испанца, который благодаря успешному вводу мяча в игру может зацепить пару столь необходимых геймов.

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Стоит отметить, что в случае прохода в третий круг соревнований Медведев может встретиться с Филипом Краиновичем и уж где-где, а там сэкономленные силы очень пригодятся. Серб готовился к Australian Open вместе с Новаком Джоковичем, а в таких условиях нельзя не прогрессировать. Вот там будет гораздо интереснее. А пока — дежурная победа Даниила. В трёх сетах, но с экономией энергии.

Ставки на матч второго круга Открытого чемпионата Австралии Медведев — Карбальес-Баэна 11 февраля 2021 года

Ранние стадии таких затяжных турниров топовые игроки должны проходить «малой кровью». Думается, что Медведев прекрасно понимает это и не будет гнаться за разгромным счётом в игре с теннисистом, которого должен обыгрывать в трёх сетах. Скорее всего, выноса в одну калитку тут не будет и свои восемь-девять геймов аутсайдер зацепит.

Прогноз: тотал больше 25.5 гейма за 1.71.