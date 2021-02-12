«Гранада» — «Атлетико». Прогноз: «Барселона» и «Реал» не дождутся от Суареса второй осечки

13 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид 13 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетико» 13 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.25.

«Гранада» — «Атлетико»: анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Испании (13.02.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину: январь остался позади, приближается середина февраля. В Испании разобрались с Суперкубком и приступили к полуфиналам Кубка Короля, а заодно добрались до второго круга национального первенства. На повестке дня 23-й тур Примеры.

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Он продолжится в субботу, 13 февраля, четырьмя матчами. Самый ранний стартует в 16:00 мск. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» сразится с «Атлетико». Вывеска бодрая — участник Лиги Европы и претендент на попадание в зону еврокубков против единоличного лидера чемпионата Испании.



Дела у хозяев в последнее время складываются так себе. Всего одна победа в семи предыдущих турах Ла Лиги — результат откровенно слабый. Дома обыграли скромную «Осасуну» со счётом 2:0. Также разошлись миром с «Вильярреалом» (2:2), «Сельтой» (0:0) и «Леванте» (0:0).



И три поражения. От «Эйбара» (0:2), «Барселоны» (0:4) и всё той же «Осасуны» (1:3). Слабый отрезок отбросил «насридов» на восьмое место в турнирной таблице Примеры. Впрочем, ничего ещё не потеряно: 30 очков, до шестой строчки не хватает пяти баллов, до пятой — шести. Вся борьба впереди.

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Из Кубка Испании тоже вылетели, причём крайне чувствительным способом. Находились в шаге от выхода в полуфинал: 2:0 с «Барселоной» к 88-й минуте, пусть и при аномальной реализации. И всё же недотерпели. Антуан Гризманн и Жорди Альба в дополнительное время закрыли вопрос (3:5).

У «Атлетико» ситуация гораздо приятнее. Из Кубка Испании вылетели быстро и безболезненно — шанс забрать титул куда важнее, а так появилось дополнительное время на восстановление. Беда пришла откуда не ждали — из-за вспышки коронавируса выпало сразу несколько футболистов.



Марио Эрмосо, Эктор Эррера, Тома Лемар, Жоау Фелиш и Мусса Дембеле снова не сыграют. На фоне кадровых потерь «матрасники» прервали удивительную победную серию, разделив очки с «Сельтой» в понедельник (2:2). Играли не то чтобы мощно, однако до очередного успеха не дотянули считанное количество минут.

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Конкуренты, конечно, не дремлют. «Реал» теперь отстаёт всего на пять очков, хотя провёл на два поединка больше. «Барселоне» не хватает восьми баллов при одной лишней игре. Положение всё ещё комфортное, но почуявшие запах крови гранды опасны вдвойне. Так что нужно возвращаться на победный путь.



«Гранада» — крепкая команда с яркой группой атаки. На своём поле особенно опасна — 21 очко в 11 матчах. И всё же есть пара аргументов в пользу гостей. Во-первых, «Атлетико» не играл в Кубке Короля в середине недели, а потому имел достаточно времени на восстановление и отлаживание командных действий в связи с потерями нескольких исполнителей.



Во-вторых, «насриды» при всех своих козырях очень много пропускают. Аж 36 мячей, это предпоследний показатель во всём чемпионате Испании! А ведь АТМД много забивать не нужно, оборона у подопечных Диего Симеоне по-прежнему лучшая в стране. Причём с заметным отрывом.



И третье. Статистика очных встреч. 12 побед и 3 ничьи в 15 случаях. Разница голов выглядит особенно впечатляюще — 34:4. П2 за 1.89 смотрится вполне нормально, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 гола за 2.28 и П2 всухую за 2.65. На фоне кадровых потерь много мадридцы вряд ли забьют.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетико» 13 февраля 2021 года

У «Атлетико» достаточно кадровых потерь из-за коронавируса, однако соперник удобный. «Гранада» очень много пропускает — 36 мячей, предпоследний показатель в Ла Лиге. Свой гол-два мадридцы найдут. Учитывая качество обороны, для победы этого должно хватить. История противостояния согласна: 12 побед и три ничьи в 15 случаях, разница голов 34:4.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.89.