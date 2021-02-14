Медведев — Макдональд. Прогноз: идеальная тренировка для россиянина перед игрой с Рублёвым

Даниил и Маккензи уже трижды играли друг с другом — американец не выиграл ни одного сета.

15 февраля Даниил Медведев и Маккензи Макдональд сыграют в матче четвёртого круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.04, успех американца оценён коэффициентом 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Медведев — Макдональд 15 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Маккензи Макдональд не получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 2.15, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.72. Тотал больше 3.5 сета идёт за 3.00.

Анализ матча четвёртого круга Australian Open Даниил Медведев — Маккензи Макдональд (15.02.2021)

Турнирная сетка Открытого чемпионата Австралии устраивает Даниилу Медведеву “американские горки”. Уроженец Москвы поочерёдно встречается с соперниками абсолютно разного класса. Так, после победы над представителем топ-30 рейтинга АТР Филипом Краиновичем ему предстоит матч со 192-й ракеткой мира Маккензи Макдональдом.

«Монако» — «Лорьян». Прогноз: обидчик «ПСЖ» не станет преградой для Александра Головина В четырёх последних турах Лиги 1 у «Лорьяна» восемь голов, но «Монако» банально сильнее.

То, что Макдональд по-прежнему выступает в Мельбурне, уже является сенсацией. В первом круге он уже достаточно неожиданно обыграл Марко Чеккинато, далее была сенсационная победа над Борной Чоричем и успех во встрече с Ллойдом Джорджем Харрисом. Убрав из этого списка Чорича, можно отметить, что Маккензи имел не самую сложную сетку.

Однако если ты 192-я ракетка мира, то и грунтовик Чеккинато, и юный Харрис являются для тебя серьёзными соперниками. Что же до успеха в матче с Чоричем, то такая суперсенсация порой так и остаётся единственной до конца турнира.

С Медведевым, впрочем, Маккензи будет значительно тяжелее, чем с предыдущими оппонентами. И не удивительно, ведь четвёртая ракетка мира уверенно шагает по турнирной сетке и лишь в третьем круге испытал серьёзное сопротивление. Серб Филип Краинович, даже уступив два сета, не сдался и сумел вывести матч на решающую партию.

«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз: Алексей Миранчук получит шанс перед Лигой чемпионов Уже через 10 дней бергамаскам играть против «Реала» в Лиге чемпионов.

Там Даниил, впрочем, взял себя в руки и не оставил камня на камне от соперника — 6:0. Больше того — по сути россиянин сам придумал себе проблемы на ровном месте, хотя мог спокойно управиться раньше. Впрочем, времени на восстановление имелось достаточно.

Такой затяжной матч не может не сказаться на настрое Медведева — в следующем раунде нужно побеждать значительно быстрее, ведь дальше будут только элитные соперники. В частности, уже в четвертьфинале Даниила может ожидать встреча с Андреем Рублёвым, который набрал отличный ход.

Интересно, что Медведев и Макдональд уже трижды играли друг с другом и во всех случаях побеждал россиянин. При этом американец ни разу не сумел выиграть даже партию. Аналогичный результат просматривается и в предстоящей встрече Даниила и Маккензи.

«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Денис Черышев опять травмирован, но Зидану это не поможет За 15 предыдущих туров чемпионата Испании оранжевые потерпели всего четыре поражения.

Травма Новака Джоковича и не самая впечатляющая игра Рафаэля Надаля не может не подстёгивать Медведева на новые свершения. Ведь следующими претендентами на титул Australian Open считаются он сам и Доминик Тим. Очень реальная возможность взять первый трофей на ТБШ, учитывая нынешнюю форму россиянина.

Ставки на матч первого круга Открытого чемпионата Австралии Медведев — Макдональд 15 февраля 2021 года

Даниил должен легко расправляться со значительно менее рейтинговым соперником, который забрался так далеко по турнирной сетке. Лишь в одном из шести сетов, которые сыграли Даниил и Маккензи, был тай-брейк. На турнире «Большого шлема» россиянин не должен подпускать соперника к выигранной партии даже на такое расстояние.

Прогноз: тотал меньше 30.5 гейма за 1.72.