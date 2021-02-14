«Интер» — «Лацио». Прогноз: Чиро Иммобиле поможет «Милану». Антонио Конте будет в ярости

У римлян шесть побед в чемпионате Италии подряд, да и с «Интером» они играют хорошо.

14 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Лацио» 14 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» (14.02.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре. Добрались до середины февраля. В итальянском футболе давно стартовал второй круг. С Суперкубком собрались, финалисты кубка страны тоже известны. Считанные дни остались до плей-офф Лиги чемпионов. А пока — 22-й тур Серии А.

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Он продолжится в воскресенье, 14 февраля, пятью матчами. Наиболее поздний начнётся в 22:45 мск в Милане. «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сразится с «Лацио». Это одна из двух центральных игр тура, ведь соперники уверенно входят в зону еврокубков и рассчитывают как минимум на попадание в топ-4.



Нерадзурри изо всех сил пытаются спасти сезон. В Лиге чемпионов снова провал — четвёртое место в группе, никакой евровесны. В Кубке Италии добрались до полуфинала, где уступили «Ювентусу». Абсолютно по делу — 1:2 на своём поле, нули в гостях. Больше того — без Самира Хандановича уступили бы и в Турине.



Остаётся чемпионат Италии. Тут в кой-то веки есть реальный шанс на скудетто. Отличная декабрьская серия осталась позади, в шести предыдущих турах состоялось три осечки. Впрочем, этого достаточно, чтобы дышать «Милану» в спину и занимать чистое второе место в турнирной таблице.

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«Ювентус» в субботу проиграл «Наполи» со счётом 0:1, так что появляется реальный шанс немного оторваться от преследователей. А дальше — полноценная неделя отдыха и важнейшее дерби с «Миланом». Но сперва нужно разобраться с «Лацио», который сейчас очень-очень хорош.



Шутка ли — римляне добыли шесть побед в чемпионате Италии кряду. Назвать уровень оппозиции слабым не получится. 3:0 с «Ромой», 3:1 с «Аталантой», 2:1 с замыкающим топ-8 «Сассуоло». Неплохая коллекция скальпов. В плей-офф Лиги чемпионов они стартуют только 23 февраля, так что беречь силы особенно незачем.



Ударный отрезок позволил подопечным Симоне Индзаги подтянуться к группе лидеров. 40 очков, шестое место в Серии А. От идущего четвёртым «Наполи» отстают только по дополнительным показателям, так что шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов остаются солидные.

«Арсенал» — «Лидс». Прогноз: Артета, Ляказетт и Обамеянг вернутся в топ-10 АПЛ У «Арсенала» снова чёрная полоса — три матча без побед и 11-я строчка в турнирной таблице АПЛ.

Лазарет у «Лацио» потихоньку опустел, состав приближается к оптимальному. Состав у «Интера», конечно, помощнее, хотя перекос в линии всё равно кажется чрезмерным. Нерадзурри неоднократно проваливались в больших матчах, а главное — с римлянами в последнее время они играют неудачно.



Всего одна победа в пяти предыдущих случаях. Со счётом 1:0. У «Лацио» две победы, ещё в двух случаях разошлись миром. Брать ли Х2 за 2.19 — дело вкуса, а вот Ф2 (+1) за 1.69 выглядит любопытно. Лёгкой победы у хозяев тут быть не должно. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Интера» за 2.18. Бьянкочелести вот уже семь туров пропускают не больше одного мяча.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» 14 февраля 2021 года

У «Лацио» шесть побед в чемпионате Италии кряду, в том числе над «Ромой» и «Аталантой». А в пяти предыдущих очных встречах они уступили «Интеру» лишь однажды, да и то со счётом 0:1. Нерадзурри в последнее время регулярно допускают осечки, а линия позволяет взять Ф2 (+1) за 1.69.



Ставка: победа «Лацио» с форой (+1) за 1.69.