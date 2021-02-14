«Бавария» — «Арминия». Прогноз: Левандовски и Флик возьмут паузу после триумфа в Катаре

За девять выездов в текущем сезоне чемпионата Германии «Арминия» забила только пять раз.

15 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Арминия». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех клуба из Билефельда оценён экспертами в 17.65. А ставки на ничью принимаются за 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Арминия» 15 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Арминия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Арминия» (15.02.2021)

Второй месяц 2021 года подобрался к экватору, в топовых европейских чемпионатах уже давно завершился первый круг. Вот-вот вернутся Лига чемпионов и Лига Европы, от плей-офф некоторых участников отделяют считанные дни. Времени на подготовку практически не осталось.

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В чемпионате Германии такими темпами добрались до 21-го тура, программа которого завершится 15 февраля поединком «Баварии» и «Арминии». Лидер первенства на стадионе «Альянц-Арена» будет принимать одного из аутсайдеров, имя фаворита очевидно.



Никакого отдыха на прошлой неделе мюнхенцы не получили. 20-й тур завершился, а основной состав полетел в Катар на Клубный чемпионат мира. Впрочем, особого сопротивления немецкая команда там не почувствовала: спокойно разобралась с каирским «Аль-Ахли» в полуфинале (2:0) и с мексиканским «Тигрес» в финале (1:0).



Ханси Флик продолжает коллекционировать трофеи и, вполне возможно, в текущем сезоне успеет забрать ещё что-то. После 20-го тура немецкой Бундеслиги его команда по-прежнему лидирует в таблице, набрав 48 очков. Ближайший преследователь «РБ Лейпциг» отстаёт на четыре пункта, но провел на игру больше.

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При этом форму в первенстве баварцы набрали отличную. После досадного поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 2:3 получилось поправить оборону и одержать пять побед подряд. Любопытно, что за это время было пропущено всего два мяча. Страшный сон для скромной атаки «Арминии».



Шансов у синих в предстоящем поединке, откровенно говоря, мало. Возвращение в Бундеслигу как-то не задалось, после 20-го тура они идут на 16-й строчке с 17 баллами в активе. Отрыв от зоны вылета составляет всего три пункта, хотя есть ещё игра в запасе против нестабильного «Вердера».



В двух последних играх подопечные Уве Нойхауса проиграли «Айнтрахту» и «Кёльну», общий счёт – 2:8. В целом пропускают не так много для априори результативной Бундеслиги, 32 мяча за 19 матчей, однако игра в атаке оставляет желать лучшего. Вряд ли можно удивить вечного чемпиона Германии 15 голами.

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При таких раскладах есть смысл даже подумать над победой «Баварии» всухую за коэффициент 2.03. На своём поле красная машина практически непобедима, а у «Арминии» за девять выездов в текущем розыгрыше чемпионата Германии только пять голов. Ханси Флик останется фаворитом, даже если проведёт ротацию.



Другой интересный вариант – П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83. После Клубного чемпионата мира мюнхенцы наверняка не станут лезть из кожи вон, вполне могут ограничиться двумя-тремя мячами. Да и статистика личных встреч не против: всего один раз за семь предыдущих поединков соперники на двоих забивали больше четырёх голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Арминия» 15 февраля 2021 года

«Бавария» после Клубного чемпионата мира наверняка приедет уставшей, однако у «Арминии» всё равно мало шансов. Форма команды Ханси Флика впечатляет, да и на своём поле она по умолчанию фаворит с любым соперником. А синие на выезде играют практически хуже всех в Бундеслиге. Многого от гостей не ждём.



Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.