«Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз: Илья Воробьёв ответит на разгром от «Йокерита»

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу челябинского клуба в основное время можно с коэффициентом 2.60, а успех магнитогорцев оценён экспертами в 2.50.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг 16 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 3.90. Гол в первые десять минут идет за 1.92.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Металлург» Магнитогорск (16.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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Во вторник, 15 февраля, участники порадуют сразу девятью поединками. В 17:00 мск на льду «Арены-Трактор» сойдутся челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Соперники входят в десятку лучших сводной таблицы и уже обеспечили себе участие в плей-офф, скучно быть не должно.



Челябинцы завершают домашнюю серию, результаты неоднозначные: две победы и два поражения. В прошлой игре уступили столичному ЦСКА (2:3 Б). Смотрелись не так плохо, даже вели в счёте после первого периода, но остальное время прошло скорее под диктовку гостей.



Дальше «медведям» предстоит два непростых выезда, сначала в Москву к «армейцам», а затем в Минск к местному «Динамо». Но перед тем – домашний поединок против «Магнитки», которая в последнее время выглядит отменно. Придётся хорошенько попотеть.

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Магнитогорцы в прошлом матче на своём льду проиграли «Йокериту» с досадным счётом 2:5. Любопытно, что не уступили по броскам, вбрасывания добывали регулярно, но отсутствие игрового тонуса не могло не сказаться. Не всегда надёжно играл и голкипер Юхо Олкинуора.



Этим поражением «Металлург» прервал свою безупречную серию из десяти матчей в основное время. Догнать «Ак Барс» нереально, потому основная задача — сохранить третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» находится неподалёку и ждёт осечки от конкурентов.



«Трактор» дома выглядит не так плохо, за 27 матчей потерпел девять поражений в основное время и забросил 73 шайбы. Статистика личных встреч тоже на его стороне. За восемь последних выездов в Челябинск в регулярном чемпионате КХЛ «Магнитка» потерпела шесть поражений в основное время.

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Впрочем, отметить важно, что перерыв между матчами для челябинцев составит целых девять дней, растерять оптимальные кондиции за такое время очень легко. Магнитогорцы же имели возможность прогреться. Главный тренер Илья Воробьёв наверняка вынесет полезное из провала с финнами.



При этом «лисы» довольно неплохо смотрятся в гостях, в 26 выездах у них только шесть поражений в основное время. А потому вполне можно подумать над Х2 + обе забьют за 1.79. Свои моменты хозяева получат, но рассчитывать даже на овертайм будет не так просто.

«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 февраля 2021 года

«Трактор» неплохо выглядит на своём льду, да и статистика домашних личных встреч на его стороне. Однако перерыв между играми для клуба составит девять дней, отсутствие игрового тонуса рискует сказаться. «Металлург» на выезде достаточно хорош, на наш взгляд, он выглядит предпочтительнее в предстоящем поединке.



Ставка: «Металлург» не проиграет + обе забьют за 1.79.