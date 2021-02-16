Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Прогноз: никакого разгрома! Грек даст бой Королю грунта

17 февраля Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас сыграют в матче ¼ финала Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Надаля. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.47, успех Циципаса оценён коэффициентом 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Надаль — Циципас 17 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 39.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 39.0 гейма оценён коэффициентом 2.10. Тотал больше 3.5 сета доступен за 1.56.

Анализ матча четвертьфинала Australian Open Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас (17.02.2021)

Всё больше топовых матчей предлагает нам турнирная сетка Открытого чемпионата Австралии. Так, в 1/4 финала мужского одиночного разряда встретятся Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас — теннисисты, которые при иной жеребьёвке вполне могли бы разыграть трофей в финале.

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Стеф и Рафа играли уже восемь раз и лишь однажды победу одержал грек. Несмотря на такой показатель, практически все матчи выдались очень близкими. Достаточно сказать, что в половине случаев Циципас выигрывал минимум сет. Что касается игр на харде, то тут полное преимущество на стороне Надаля, 5-0.

Тем не менее, теннис, который показывает Надаль на Australian Open-2021, особо не впечатляет. Сам испанец не скрывает, что перед турниром испытывал проблемы со спиной, которые преследуют его по сей день. Да, он не проиграл в Мельбурне ещё ни одной партии, но вряд ли это можно записать в достижения, учитывая откровенно скромный уровень соперников.

У Циципаса за спиной пятисетовый матч с Танаси Коккинакисом, однако остальные матчи тоже были лёгкими. Более того, Стефа отдыхал в воскресенье — Маттео Берреттини снялся с матча четвёртого раунда из-за проблем со здоровьем. Так что никаких проблем со свежестью у грека точно не возникнет.

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Важно понимать, что Открытый чемпионат Австралии является одним из самых успешных мэйджоров для Стефаноса. В 2019 году он пробился в полуфинал, обыграв раундом ранее Роджера Федерера. Тогда он, к слову, проиграл в 1/2 финала именно Рафе. Разгромно — 2:6, 4:6, 0:6. Удивительно, но то была лишь третья встреча грека и испанца — за следующие два неполноценных сезона пути теннисистов пересеклись целых пять раз.

Статистика показывает, что матчи Стефа и Рафы получаются напряжёнными. Победа Надаля со счётом 3-0 абсолютно не просматривается. Далеко не факт, что со всеми своими проблемами испанец в принципе сможет пройти соперника такого уровня. Как бы то ни было, в матче наверняка будет пробит тотал больше.

Учитывая, что проблемы со здоровьем испытывает не только Надаль, но и Новак Джокович, Циципас приложит максимум усилий для того, чтобы зайти по турниру как можно дальше. Доминик Тим успел вылететь, он в борьбу за трофей точно не вмешается.

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Следовательно, шанс выиграть первый мэйджор в карьере высок как никогда. Такие возможности терять нельзя, ведь в случае прохода в полуфинал соперником Циципаса станет либо Даниил Медведев, либо Андрей Рублёв — опыт победы над обоими россиянами он имеет.

Ставки на четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии Надаль — Циципас 17 февраля 2021 года

Нас ожидает теннис высочайшего уровня с большим количеством хайлайтов. Вероятность того, что встреча получится односторонней очень мала — Циципас знает, как играть с Надалем и даже знает, как его обыгрывать. Так что игра должна затянуться. Поставим на тотал больше 39.5 геймов, коэффициент близок к двойке.

Прогноз: тотал больше 39.5 геймов за 1.87.