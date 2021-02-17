Логинов на ЧМ-2021, Роналду в плей-офф ЛЧ и другие матчи 17 февраля: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на среду, 17 февраля.
На что ставить в футболе 17 февраля
Второй день плей-офф Лиги чемпионов. Снова два матча, оба стартуют в 23:00 мск. На этот раз никаких нейтральных территорий. В Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» сразится с «Ювентусом», а в Испании «Севилья» на арене «Рамон Санчес Писхуан» померяется силами с дортмундской «Боруссией».
Кроме того, в топ-5 европейских лиг пройдёт несколько встреч, которые были перенесены по ходу сезона. В АПЛ таких набежало сразу две. В 21:00 стартует битва двух представителей нижней части турнирной таблицы — «Бёрнли» на стадионе «Терф Мур» примет «Фулхэм».
В 23:15 должно быть поинтереснее. «Манчестер Сити» продолжает сумасшедшую беспроигрышную серию, на всех парах приближаясь к чемпионству. Теперь остановить подопечных Хосепа Гвардиолы постарается «Эвертон», который сам сохраняет неплохие шансы на попадание в еврокубки.
В испанской Примере мадридский «Атлетико» навестит «Леванте», начало — в 21:00. Подопечные Диего Симеоне по-прежнему имеют комфортный отрыв перед «Реалом» и «Барселоной», но из-за проблем с коронавирусом выпали несколько важных футболистов. Так что шансы у хозяев будут.
Наконец, в чемпионате Франции пройдёт перенесённый матч 11-го тура. «Марсель» примет «Ниццу», начало — в 23:00. Соперники застряли в середине турнирной таблицы и редко побеждают в последнее время.
Матчи по хоккею для ставок 17 февраля
В КХЛ вчера состоялся большой игровой день, а вот в среду затишье. Зато очень много матчей в МХЛ и ВХЛ. Также есть одна сравнительно ранняя игра в НХЛ. «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» начнут в 1:00 мск, в составах обеих команд есть российские хоккеисты.
На что ещё ставить 17 февраля
Тут всё интересно. На ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке пришло время индивидуальной гонки для мужчин. Она стартует в 16:30 мск. У россиян четыре представителя — Логинов, Елисеев, Гараничев и Халили. Эдуард Латыпов получил отдых перед сингл-микстом.
Кроме того, ещё два четвертьфинала состоятся на Australian Open. Не ранее 7:00 мск выяснять отношения начнут Андрей Рублёв и Даниил Медведев, в 11:30 придёт время Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. А уже 18 февраля главная сенсация турнира Аслан Карацев сыграет полуфинал против самого Новака Джоковича.
Кроме того, в баскетбольной Евролиге состоится один матч 23-го тура. «Зенит» примет греческий «Панатинаикос», начало запланировано на 20:00 мск. В НБА достаточно игр, однако все они начинаются поздно. Также в Адриатической лиге очередной матч проведёт сербская «Црвена Звезда», соперник — клуб «Борац Чачак» (20:05).
- 17 февраля 2021
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:42
- 16 февраля 2021
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:03
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15