А ещё — жара на Australian Open и несколько матчей в топ-5 европейских футбольных лиг.

Логинов на ЧМ-2021, Роналду в плей-офф ЛЧ и другие матчи 17 февраля: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на среду, 17 февраля.

На что ставить в футболе 17 февраля

Второй день плей-офф Лиги чемпионов. Снова два матча, оба стартуют в 23:00 мск. На этот раз никаких нейтральных территорий. В Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» сразится с «Ювентусом», а в Испании «Севилья» на арене «Рамон Санчес Писхуан» померяется силами с дортмундской «Боруссией».

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Хосеп Гвардиола убьёт интригу в чемпионской гонке В четырёх из пяти последних очных встреч «горожане» выигрывали с форой в два мяча.

Кроме того, в топ-5 европейских лиг пройдёт несколько встреч, которые были перенесены по ходу сезона. В АПЛ таких набежало сразу две. В 21:00 стартует битва двух представителей нижней части турнирной таблицы — «Бёрнли» на стадионе «Терф Мур» примет «Фулхэм».



В 23:15 должно быть поинтереснее. «Манчестер Сити» продолжает сумасшедшую беспроигрышную серию, на всех парах приближаясь к чемпионству. Теперь остановить подопечных Хосепа Гвардиолы постарается «Эвертон», который сам сохраняет неплохие шансы на попадание в еврокубки.



В испанской Примере мадридский «Атлетико» навестит «Леванте», начало — в 21:00. Подопечные Диего Симеоне по-прежнему имеют комфортный отрыв перед «Реалом» и «Барселоной», но из-за проблем с коронавирусом выпали несколько важных футболистов. Так что шансы у хозяев будут.

«Севилья» — «Боруссия Д». Прогноз: даже Холанд бессилен. Немцы не готовы к Лиге чемпионов Испанцы идут на серии из девяти побед. А вот у «Боруссии» проблема на проблеме.

Наконец, в чемпионате Франции пройдёт перенесённый матч 11-го тура. «Марсель» примет «Ниццу», начало — в 23:00. Соперники застряли в середине турнирной таблицы и редко побеждают в последнее время.

Матчи по хоккею для ставок 17 февраля

В КХЛ вчера состоялся большой игровой день, а вот в среду затишье. Зато очень много матчей в МХЛ и ВХЛ. Также есть одна сравнительно ранняя игра в НХЛ. «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» начнут в 1:00 мск, в составах обеих команд есть российские хоккеисты.

На что ещё ставить 17 февраля

Тут всё интересно. На ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке пришло время индивидуальной гонки для мужчин. Она стартует в 16:30 мск. У россиян четыре представителя — Логинов, Елисеев, Гараничев и Халили. Эдуард Латыпов получил отдых перед сингл-микстом.

Биатлон. ЧМ-2021, индивидуальная гонка. Прогноз: Логинов выстрелит, Гараничев не справится Предыдущую «индивидуалку» в сезоне выиграл Логинов. Не подведёт ли стрельба?

Кроме того, ещё два четвертьфинала состоятся на Australian Open. Не ранее 7:00 мск выяснять отношения начнут Андрей Рублёв и Даниил Медведев, в 11:30 придёт время Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. А уже 18 февраля главная сенсация турнира Аслан Карацев сыграет полуфинал против самого Новака Джоковича.



Кроме того, в баскетбольной Евролиге состоится один матч 23-го тура. «Зенит» примет греческий «Панатинаикос», начало запланировано на 20:00 мск. В НБА достаточно игр, однако все они начинаются поздно. Также в Адриатической лиге очередной матч проведёт сербская «Црвена Звезда», соперник — клуб «Борац Чачак» (20:05).