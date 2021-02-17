СКА — «Динамо». Прогноз: Валерий Брагин возьмёт у Крикунова реванш за поражение в Москве

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех москвичей оценён экспертами в 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Динамо» М 18 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.45. Гол в первые десять минут идет за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (18.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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На четверг, 18 февраля, запланированы сразу 11 поединков, есть несколько замечательных вывесок. В 19:30 мск на лёд «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге выйдут местный СКА и московское «Динамо». Команды выполнили основные задачи на регулярный чемпионат, но битва претендентов на финал конференции – это всегда интересно.



Петербуржцы завершают домашнюю серию. В прошлой игре они принимали другую столичную команду – «Спартак». Подопечные Олега Знарка даже умудрились перебросать хозяев, но те контролировали ход матча, грамотно использовали свои моменты и по делу победили со счётом 3:1. Хотя несколько раз могли пропустить в большинстве.



В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» по-прежнему идут на второй строчке, набрав 76 очков за 55 игр. До лидера ЦСКА уже не добраться, дистанция составляет девять очков, а столичное «Динамо» набрало столько же. Хотя положение комфортное и до плей-офф наверняка останется таким же.

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Дело в том, что ближайший преследователь по дивизиону Боброва финский «Йокерит» отстаёт аж на 11 пунктов, а потому лидерство в дивизионе от клуба из Санкт-Петербурга никуда не денется. В то же время «Динамо» точно не возглавит свой дивизион, поскольку отстаёт от ЦСКА на девять баллов.



Хотя бело-голубые выглядят в последнее время крайне убедительно. У них только одно поражение в восьми предыдущих играх при семи победах в основное время. На выезде не получилось справиться лишь с нижегородским «Торпедо»: добрались до буллитов, но точность подвела.



А на днях москвичи гостили в Минске у местного «Динамо» (6:4) и устроили настоящее шоу. Разрешённому количеству болельщиков на трибунах довелось увидеть сразу 10 заброшенных шайб. Гостям немного не хватало концентрации в обороне (четвёртое звено получило три шайбы), зато атака не подвела.

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Не так давно команда Владимира Крикунова обыграла СКА на своём льду со счётом 2:0, хотя гости совершили гораздо больше бросков. В Санкт-Петербурге проще точно не будет. Во-первых, у «армейцев» только шесть поражений в основное время за 27 домашних игр.



Во-вторых, они проиграли только один раз в основное время за шесть предыдущих матчей против столичного «Динамо» на своём льду. А потому мы бы рискнули и проверили комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы». Букмекеры дают за неё приятный коэффициент 2.16.



Голевого парада не ждём. СКА в последнее время не так много пропускает, да и у бело-голубых с обороной порядок. Плюс, по статистике, личные встречи получаются весьма строгими: более пяти шайб на двоих соперники забивали лишь однажды за 12 последних случаев.

СКА — «Динамо» Москва: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 февраля 2021 года

Столичное «Динамо» выглядит здорово, но в Санкт-Петербурге против СКА будет тяжело. «Армейцы» редко проигрывают в основное время на своём льду. Много голов не ждём, пропускают в последнее время и те, и другие не так много. Однако, на наш взгляд, как минимум до овертайма дотянуть хозяевам по силам.



Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.16.