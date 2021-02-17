Джокович — Карацев. Прогноз: россиянин дошёл до финального босса. И снова удивит экспертов

Невероятный Карацев год назад не входил в топ-200 рейтинга АТР, а теперь борется за выход в финал мэйджора.

18 февраля Новак Джокович и Аслан Карацев сыграют в полуфинальном матче Australian Open. Начало — не ранее 07:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.09, успех россиянина оценён коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Новак Джокович — Аслан Карацев 18 февраля 2021 года

Аналитики уверены, что матч Новак Джокович — Аслан Карацев не получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 2.04. Если игра завершится в трёх сетах, сыграет коэффициент 1.71.

Анализ полуфинального матча Australian Open Новак Джокович — Аслан Карацев (18.02.2021)

Сказочный путь Аслана Карацева на дебютном для себя турнире «Большого шлема» продолжается. Тяжело поверить, но 27-летний россиянин уже добрался до полуфинала. Теперь его ждёт главный босс — первая ракетка мира Новак Джокович.

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В четвертьфинале Аслан не без доли удачи одолел Григора Димитрова — после достаточно лёгкой победы в первом сете болгарин начал испытывать проблемы со здоровьем и, проиграв второй сет, начал откровенно «сливать игру». В концовке это выглядело совсем уж некрасиво, но Григора тоже можно понять.

Забавно, что Новак Джокович тоже на протяжении всего турнира испытывает проблемы со здоровьем. Невзирая на это, достаточно сложно поверить, что Карацев сможет одержать ещё одну сенсационную победу, которая на этот раз будет уже с приставкой «супер».

У Новака есть почти двое суток на восстановление после тяжелейшего матча с Александром Зверевым, да и в концовке игры с немцем все уже видели настоящего Джоковича. Того Джоковича, который восемь раз брал главный трофей Открытого чемпионата Австралии.

Как бы там ни было, практически каждый свой матч Новак начинает достаточно натужно и это именно то, чем должен попытаться воспользоваться Карацев. Уж слишком не верят букмекеры в теннисиста, пробившегося в полуфинал Australian Open, попутно обыграв восьмую ракетку мира и бывшего третьего номера рейтинга ATP.

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Тотал больше 30.5 геймов подразумевает как минимум один тай-брейк в исполнении Карацева. Вполне реальный ход событий, учитывая, что в каждом из трёх последних матчей Джоковича был минимум один тай-брейк. Не исключено, что Новак снова будет испытывать определённые проблемы со здоровьем.

Вполне реальным смотрится и вариант с экономией сил Джоковича. В том случае, если он почувствует своё превосходство, громить соперника не будет смысла — уж слишком тяжёлый турнир позади, а впереди ещё и финал. Кто знает, может быть, Новак не забыл о российско-сербской дружбе и позволит Аслану сохранить лицо?

Нельзя забывать и о волевых качествах российского теннисиста. В матче с Феликсом Оже-Альяссимом он уступал со счётом 0-2 по сетам, однако не расклеился и добыл волевую победу. В игре с Димитровым тоже проиграл первую партию, однако снова сумел вернуться в игру, пусть и не без «помощи» соперника. Не должен бросать играть Аслан и в главном матче своей жизни.

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Карацев уже переписал историю — впервые в истории в полуфинале Australian Open сыграет два россиянина. Также Карацев стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своём дебютном «шлеме». Казалось бы, достаточно достижений?

Но ведь так казалось каждый раз после успеха россиянина в первом же круге. Идеальный пример поговорки «аппетит приходит во время еды». Так что без борьбы серба он не отпустит.

Ставки на полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии Карацев — Джокович 18 февраля 2021 года

Матч вряд ли станет одним из самых напряженных и эффектных на турнире. Однако его нельзя пропустить хотя бы с точки зрения исторической ценности. В то же время далеко не факт что Карацев сдастся Джоковичу без борьбы. Уроженец Владикавказа удивляет на протяжении всего турнира — может удивить и в этот раз.

Прогноз: тотал больше 30.5 гейма за 1.73.