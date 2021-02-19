«Локомотив» — СКА. Прогноз: Скабелка возьмёт реванш у Брагина за поражение в Петербурге

Ярославцы реже всех в КХЛ пропускают на своём льду, да ещё и результативность в порядке.

20 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало встречи – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.60, а успех петербуржцев тоже оценён экспертами в 2.60.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 20 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.23. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.25. Гол в первые десять минут идет за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — СКА Санкт-Петербург (20.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся немного. Кубок Гагарина стартует совсем скоро, исправить положение практически невозможно. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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На субботу, 20 февраля, запланированы сразу восемь поединков, есть несколько замечательных вывесок. В 19:30 мск на «Арене-2000-Ярославль» в Ярославле стартует встреча местного «Локомотива» и санкт-петербургского СКА. Оба клуба уже вышли в плей-офф, но хуже хоккей от этого вряд ли станет.



Прервав череду поражений, ярославцы продолжают набирать форму. В позапрошлой игре на выезде перебросали «Северсталь» (3:2), а в прошлой на своём льду ловко переехали рижское «Динамо» (5:1). В последнем случае самым весёлым вышел второй период, болельщики увидели сразу четыре гола.



С «армейцами» команда Андрея Скабелки встречалась совсем недавно. В начале февраля она гостила в Санкт-Петербурге и проиграла (2:3 ОТ). До овертайма соперники играли на равных, но после гостям не повезло: на 64-й минуте остались в меньшинстве, а через 20 секунд пропустили третий гол.

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Теперь же у «железнодорожников» есть прекрасная возможность взять реванш. СКА забарахлил: в прошлом матче снова проиграл столичному «Динамо», на этот раз со счётом 1:3. Красно-синие завалили первый период, но москвичам этого хватило, чтобы оформить себе преимущество в две шайбы.



Да и в позапрошлой домашней игре со «Спартаком» (3:1) подопечные Валерия Брагина очень много позволяли сопернику в атаке. Хозяева совершили значительно меньше бросков (23:34) и чаще проигрывали вбрасывания (28:34). При этом гости имели несколько отменных моментов, подвела реализация. Ну и Магнус Хелльберг выручал.



Впереди поединок в Ярославле, а «Локомотив» как раз гораздо продуктивнее действует на своём льду. В 26 домашних матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ у него всего лишь четыре поражения в основное время при 17 победах. С результативностью порядок, 89 заброшенных шайб, к обороне тоже вопросов нет.

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Ярославцы на данный момент пропустили только 46 раз, меньше нет ни у кого. Конкурировать может разве что казанский «Ак Барс», который на своём льду за то же количество встреч пропустил на одну шайбу больше. У остальных этот показатель гораздо хуже. Так что у гостей могут возникнуть серьёзные проблемы.



Дело тут ещё и в том, что СКА в последнее время крайне нестабильно проводит выезды. В восьми предыдущих случаях у него пять поражений и три победы. Одно из поражений, к слову, от «Локо», а обыграть получилось только «Витязь», «Спартак» и нестабильный «Автомобилист». Хвастаться особо нечем.



При таких раскладах можно даже подумать над П1 с нулевой форой за коэффициент 2.00. В случае овертайма произойдёт возврат средств. Альтернативный вариант – 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.46. Слишком много голов мы бы ждать не стали, скорее всего, игра получится довольно близкой.

«Локомотив» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 февраля 2021 года

СКА снова допустил осечку в матче против «Динамо» из Москвы, а теперь предстоит тяжелейший выезд в Ярославль. «Локомотив» реже всех пропускает на своём льду, при этом проиграл всего четыре раза в основное время. А у петербуржцев в последнее время проблемы с выездами, так что нулевая фора на хозяев выглядит интересно.



Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.00.