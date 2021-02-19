«Шальке» — «Боруссия» Д. Прогноз: тяжелейшее рурское дерби для Холанда и Санчо после ЛЧ

20 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех клуба из Гельзенкирхена оценён экспертами в 10.00. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Шальке» — «Боруссия» Д 20 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Шальке-04» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Боруссия» Д (20.02.2021)

Второй месяц 2021 года в самом разгаре, уже стартовала стадия плей-офф еврокубков. В чемпионате Германии добрались до 22-го тура, программа которого продолжится 20 февраля пятью поединками. В глаза бросается рурское дерби: в Гельзенкирхене местный «Шальке-04» принимет дортмундскую «Боруссию». Начало — в 20:30 мск.

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Сказать, что «горняки» проводят катастрофический сезон, – не сказать ничего. Последнее место в турнирной таблице Бундеслиги не может устраивать никого: ни болельщиков, ни руководство. Клуб даже сообщил о том, что по окончании сезона спортивный директор покинет занимаемый пост.



Не помогают гельзенкирхенской команде и смены тренеров. Сейчас на тренерском мостике задержался швейцарец Кристиан Гросс, но заметных улучшений результатов не происходит. За восемь игр в первенстве под его руководством «королевские синие» сумели набрать только пять из 24 возможных очков.



Выбраться со дна таблицы при такой форме фактически невозможно. До конца второго круга осталось 13 туров, а дистанция даже до зоны стыковых матчей, в которой располагается «Арминия», составляет целых девять очков. Очень заметное отставание, перспектива вылета во второй дивизион всё более вероятна.

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Форма «Боруссии» Дортмунд в чемпионате Германии в последнее время тоже оставляет желать лучшего. Всего одна победа над скромным «Аугсбургом» в шести предыдущих турах. Причём пропустил клуб за это время целых 12 мячей, многовато даже для априори результативной Бундеслиги.



В турнирной таблице чёрно-жёлтые идут на шестом месте, набрав 33 балла за 21 встречу. Дистанция до зоны Лиги чемпионов составляет уже шесть пунктов, а ближайший преследователь «Боруссия» из Мёнхенгладбаха имеет в своём активе столько же баллов. Конкуренты не расслабляются ни на мгновение. Надо срочно добавлять.



Стоит отметить, что дортмундцы отлично проявили себя на старте плей-офф Лиги чемпионов. На днях в первом матче с испанской «Севильей» на выезде добыли волевую победу со счётом 3:2, дублем отметился талантливый норвежец Эрлинг Холанд. Но игра на два фронта отнимает достаточно много сил.

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Эдину Терзичу и так придется обойтись без целого ряда ключевых футболистов. По-прежнему в лазарете находятся Витсель, Пищек, Азар и голкипер Роман Бюрки. А у Марвина Хица, который подменяет в рамке своего земляка, уже 11 пропущенных мячей в пяти предыдущих играх. Хотя во многих случаях винить его не за что.



«Шальке» по-прежнему катастрофически мало забивает, но при Кристиане Гроссе голы хотя бы появились. А оборона «Боруссии» в последний раз оставалась «сухой» более полутора месяцев назад. Любопытно также, что дортмундцы за шесть последних выездов в Бундеслиге пропустили сразу 12 мячей.



Поэтому вполне можно подумать над голами в обе стороны за 1.79. Гости являются фаворитом, но шансы у хозяев будут. Тем более статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в 12 из 14 последних противостояний между соперниками в Гельзенкирхене.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд 20 февраля 2021 года

«Боруссия» Д по праву считается фаворитом, но доставить неприятности «Шальке» на своём поле определённо может. Оборона дортмундцев оставляет желать лучшего, заметно отсутствие некоторых игроков. Плюс усталость после битвы в Лиге чемпионов в среду. Мы бы проверили голы в обе стороны, статистика личных встреч не против.



Ставка: обе забьют за 1.79.