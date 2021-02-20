Даниил Медведев — Новак Джокович. Прогноз: лучший теннисист России готов войти в историю

Джокович идёт на серии из девяти побед, однако у Медведева уже целых 20 матчей без поражений.

21 февраля Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финальном матче Australian Open. Начало — не ранее 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах фаворита выделить не смогли. Ставки на победу обоих теннисистов принимаются по коэффициенту 1.94.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Australian Open Медведев — Джокович 21 февраля 2020 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 40.0 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 40.0 гейма оценён коэффициентом 1.95. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.47.

Анализ финального матча Australian Open Даниил Медведев — Новак Джокович (21.02.2021)

Подходит к концу первый в 2021 году турнир «Большого шлема» и в мужской его части мы не наблюдаем никаких сенсаций — до финала дошли, вероятно, два сильнейших теннисиста на этот момент. Особенно приятно, что одним из них является россиянин Даниил Медведев — его соперником станет первая ракетка мира Новак Джокович.

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Оба теннисиста идут на впечатляющих сериях и если у Джоковича это девять побед подряд, то для Медведева невероятные 20 матчей без поражений. Даниил не проигрывает уже четыре турнира подряд — были выиграны парижский «Мастерс», Итоговый турнир АТР и ATP Cup. При этом лишь дважды в последних десяти матчах россиянин позволил соперникам взять хотя бы одну партию.

Полуфинальные победы Новака и Даниила получились разными. Если Джокович не испытал проблем с 114-й ракеткой мира Асланом Карацевым, то Медведев с не меньшим преимуществом обыграл шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса. Невероятный теннис показывает Даниил — Циципас, лишь сутки назад обыгравший Рафаэля Надаля, не смог зацепиться даже за тай-брейк.

Невзирая на звёздный статус, Джокович не является для Медведева проблемным соперником — в семи матчах между ними россиянин побеждал трижды. Последняя встреча между ними на Итоговом турнире ATP в Лондоне – 2020 тоже завершилась победой Даниила со счётом 6:3, 6:3. На харде теннисисты играли пять раз — две победы Медведева и три успеха у Джоковича.

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Не исключён и вариант с тем, что в финальном матче Джокович снова будет испытывать проблемы со здоровьем. Даниил готов дать бой и здоровому Новаку, а уж если у серба возникнут хоть какие-то проблемы, уроженец Москвы будет беспощаден.

У самого Даниила на протяжении всего турнира не было даже намёка на недомогание, да и сил у него к финалу осталось явно больше — практически всех соперников он проходил играючи. То есть никаких проблем со свежестью и движением возникнуть не должно.

Особенно стоит отметить, что если Медведев победит в финале, то уже с понедельника он станет второй ракеткой мира. Кроме того, Даниил и Новак разыграют огромный денежный куш — победителю достанется $ 2 113 375. Такая мотивация не может не подгонять теннисистов и особенно Медведева, который во второй раз находится в шаге от дебютной победы на турнире «Большого шлема».

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«Я сыграл с Рафой в том сумасшедшем финале US Open. Если этот финал тоже будет сумасшедший, возможно, я что-то смогу обернуть в свою сторону. Никогда не знаешь, как сложится матч», — сказал Даниил перед финалом и с этим сложно поспорить.

В решающем матче US Open 2019 он уступал Рафаэлю Надалю со счётом 0-2 по партиям, однако смог вернуться. И тот турнир складывался для россиянина значительно сложнее, нежели текущий мэйджор. Теперь же у россиянина есть и силы и опыт игры в решающих матчах.

Ставки на четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии Медведев — Джокович 21 февраля 2021 года

Нас ожидает суперматч, победителем из которого может выйти кто угодно. Судя по текущей форме Даниила Медведева, его победа вполне вероятна. Уверенным можно быть в одном — теннис будет крутой и тенниса будет много. Скорее всего, нас ждут как минимум четыре сета. И почти наверняка они окажутся упорными.

Прогноз: тотал больше 40.0 геймов за 1.80 или победа Медведева за 1.94.