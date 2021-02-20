ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Прогноз: Сергей Юран удивит Гончаренко и Чалова в Кубке России

21 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «СКА-Хабаровск» оценён букмекерами коэффициентом 14.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» 21 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (21.02.2021)

Российский футбол выходит из зимней спячки. РПЛ придётся подождать ещё неделю. «Краснодар» в четверг стартовал в Лиге Европы, а в субботу возвращается Кубок России. Формат был необычным, представители страны в еврокубках вступают в борьбу только сейчас, на стадии 1/8 финала.

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Впрочем, сенсаций не случилось. Борьбу продолжат 14 клубов РПЛ и два коллектива из ФНЛ — «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». На воскресенье, 21 февраля, запланированы ещё четыре встречи. Наиболее ранняя стартует в 14:30 мск в Москве. ЦСКА на «ВЭБ Арене» сразится со «СКА-Хабаровск».



Разумеется, имя фаворита вопросов не вызывает. Преимущество ЦСКА по уровню исполнителей очевидно: всё же вторая команда Российской Премьер-Лиги сыграет против середняка ФНЛ. Да ещё и на своём поле. Неудивительно, что букмекеры дают на победу красно-синих в районе 1.25.



Собственно, в последние годы отношения москвичей с Кубком России складывались печально. Трофей не выигрывали с 2013 года, до финала не добирались с 2016 года, зато на ранних стадиях вылетали исправно. Впрочем, это было при прежнем формате: ЦСКА тогда стабильно выступал в еврокубках и не рвал жилы в Кубке, разгружая расписание.

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Теперь расклад иной: первый матч состоится только в конце февраля, до трофея всего четыре поединка. И отвлекаться на еврокубки придётся только «Краснодару», да и то, похоже, недолго. То есть на этот раз должно получиться веселее. Вопросов к мотивации хозяев нет. Но всё упирается в физическое состояние.



Зимой ЦСКА попрощался с Бистровичем и Гайчем, зато приобрёл Рондона и Бохинена. Однако оба футболиста прибыли в расположение клуба совсем недавно, а потому с первых минут на поле вряд ли появятся. Последние результаты контрольных игр тоже не впечатляли — едва спаслись с «Картахеной» (1:1), обыграли «Расинг» (1:0) благодаря голу на 88-й минуте.



Делать выводы по товарищеским матчам не стоит, но очевидно, что футболисты находятся под нагрузками. СКА заметно уступает по качеству футболистов, однако первую часть сезона завершил достойно. Всего два поражения в десяти последних матчах, одно из которых — от «Крыльев Советов» (0:1).

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: выиграть дерби и не замёрзнуть. Вот ты какой, Кубок России! Вторая битва Тедеско и Шварца в России: зрителей больше, температура ниже.

Претендовать на выход в РПЛ не приходится — седьмое место, 40 очков. Даже до идущего шестым «Велеса» не хватает девяти пунктов. До зоны стыков 13 баллов, до второй строчки — 15. В такой ситуации логично сделать ставку на Кубок России — тут есть реальный шанс пошуметь, пока фавориты не набрали оптимальных кондиций.



Дальневосточники начали с победы над «Факелом» в серии пенальти, а на групповой стадии обыграли «Черноморец» и «Рубин». Разумеется, шансы ЦСКА заметно выше, но бой гости наверняка дадут. Мы бы выбирали между Ф2 (+1.5) за 2.14 и ИТМ 2 гола ЦСКА за 2.19. Ставка попроще — Ф2 (+2) за 1.63.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «СКА-Хабаровск» 21 февраля 2021 года

Состав у ЦСКА заметно мощнее, но Рондон с Бохиненом прибыли в расположение команды совсем недавно и вряд ли появятся с первых минут. Заключительные контрольные матчи на сборе дались москвичам с большим трудом, футболисты сейчас явно под нагрузками. А вот для хабаровчан это фактически главная встреча в сезоне. Потому ждём от представителя ФНЛ серьёзной борьбы.



Ставка: ИТМ 2 гола ЦСКА за 2.19.