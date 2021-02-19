«Вальядолид» — «Реал». Прогноз: измученный чемпион Испании не будет распыляться перед ЛЧ

20 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех хозяев оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Примеры «Вальядолид» — «Реал» 20 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал» Мадрид получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал» Мадрид (20.02.2021)

Наконец-то вернувшийся на победный путь мадридский «Реал» попытается укрепить позиции в чемпионате Испании в матче 24-го тура Примеры с «Вальядолидом». Невзирая на ужасные результаты команды, совладельцем которой является бразилец Роналдо, букмекеры не слишком верят в мадридский гранд.

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А у «Вальядолида» действительно всё плохо — в пяти последних матчах Примеры ни одной победы. Такие результаты привели к тому, что команда легендарного бразильца уже располагается в зоне вылета. Выбираться оттуда однозначно надо, однако получится ли это в битве с действующим чемпионом страны?



На первый взгляд сомнительно, ведь «Реал» действительно обрёл уверенность в своих силах — именно её, как казалось, не хватало мадридцам на старте сезона. После того, как улучшилась игра в атаке, пришли и результаты. Между прочим, в трёх последних поединках у «Реала» три победы при лишь одном пропущенном голе.



До лидирующего «Атлетико» подопечным Зинедина Зидана ещё далеко, однако в спину уже дышит «Барселона» — ещё более принципиальный соперник. На носу ещё один сезон без трофеев и хотя бы опередить каталонский клуб в турнирной таблице Примеры — это уже результат, от которого может отталкиваться руководство предстоящим летом.

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«Реал» достаточно комфортно себя чувствует в матчах с «Вальядолидом» — в пяти последних случаях лишь однажды бело-фиолетовые сумели взять очки. Ничья 1:1 в 2019 году. Впрочем, не всегда атака «сливочных» куражится — 1:0, 1:0, 2:0 и 4:1 в четырёх победных матчах с «Вальядолидом».



Нельзя пройти мимо ситуации с травмированными, у обеих команд практически под завязку забит лазарет. По восемь футболистов с каждой из сторон не смогут принять участие в предстоящем матче. У «Реала», среди прочих, игру пропустят Карим Бензема, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Федерико Вальверде и Родриго Гояс. «Вальядолиду» не помогут Пабло Эрвиас, Оскар Плано и Хавьер Санчес.



Особенно нужно выделить повреждение лидера атаки «Реала» Карима Бензема. После ухода из команды Криштиану Роналду именно он стал игроком, через которого строятся все атаки «сливочных». Именно француз является лучшим бомбардиром команды. За 21 матч Ла Лиги у него 12 забитых мячей и пять ассистов. Практика показывает, что вероятность потери очков «Реалом» прилично возрастает в том случае, если Бензема не проводит на поле большую часть матча.

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Нельзя забывать и о том, что уже в ближайшую среду «Реалу» предстоит сыграть важнейший выездной матч Лиги чемпионов с «Аталантой». При всех кадровых проблемах было бы целесообразно экономно подойти к встрече Примеры с не самым сильным соперником.

Не исключено, что Зидан даже пожелает поберечь силы определённых игроков основного состава и выпустит на игру молодёжь — благо у «Реала» она талантлива и готова к самым большим победам. А аутсайдеру нет смысла форсировать события даже на своём поле.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал» 20 февраля 2021 года

Учитывая существенные проблемы в составе «Реала» и непростые победы над «Вальядолидом» в прошлом, можно предположить что и предстоящий матч не окажется для мадридцев простым. Спасающийся от вылета «Вальядолид» способен на что угодно, в том числе и отчаянную борьбу с одной из лучших команд чемпионата.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.