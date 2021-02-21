А ещё — четыре матча Кубка России, миланское дерби в Серии А, ранние матчи в НХЛ и НБА.

Логинов в погоне за медалью, Джокович — Медведев и другие матчи: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, февраль выбрался на финишную прямую. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 21 февраля.

На что ставить в футболе 21 февраля

Российский футбол вернулся. Два матча Кубка России состоялись в субботу, действующий обладатель трофея «Зенит» уже вылетел, сенсационно уступив тульскому «Арсеналу». На воскресенье запланированы четыре поединка. Раньше остальных в бой пойдут ЦСКА и «СКА-Хабаровск» (14:30 мск).

Биатлон. Масс-старт, женщины. Прогноз: Миронова и Казакевич не спасут ЧМ-2021 для России Россиянки почти отмучились. Ещё одна гонка в Поклюке, после чего ЧМ-2021 забудется как страшный сон.

Ещё две игры стартуют в 17:00 — «Краснодар» против «Сочи», «Локомотив» против ожившего «Тамбова». На десерт — битва Карпина и Талалаева, спустя 2,5 часа прозвучит свисток судьи для «Ростова» и «Ахмата».



Сразу четыре матча в АПЛ. На общем фоне выделяется очередная битва ученика и учителя — «Арсенал» против «Манчестер Сити» (19:30). Кроме того, в программе лондонское дерби «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» (15:00), сражение «Астон Виллы» и «Лестер Сити» (17:05), а также попытка «Манчестер Юнайтед» не отстать от лидера ещё сильнее. Соперник манкунианцев — «Ньюкасл» (22:00).



Жара в чемпионате Италии, тут тоже пройдут четыре поединка. Главное блюдо — битва лидеров Серии А, оно же миланское дерби. «Милан» против «Интера», Златан Ибрагимович против Ромелу Лукаку (17:00). Кроме того, «Парма» примет «Удинезе» (14:30), «Аталанта» опять сразится с «Наполи» (20:00), а «Рома» навестит «Беневенто» (22:45).

«Милан» — «Интер». Прогноз: Златан ничего не забывает. Лукаку потеряет лидерство в Серии А Третье миланское дерби в сезоне. Пока у каждой команды по одной победе.

В испанской Примере тоже четыре встречи. «Барселона» попытается хотя бы частично реабилитироваться за жуткое поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов. На «Камп Ноу» пожалует «Кадис», который бодро стартовал, но в последнее время стремительно падает вниз. Начало — в 16:00.



В чемпионате Германии только три матча. «Байер» в гостях у «Аугсбурга» (15:30), «Герта» принимает «РБ Лейпциг» (17:30), «Вердер» навещает «Хоффенхайм» (20:00). «Бавария» накануне допустила осечку, преследователи получили шанс приблизиться к лидеру.



Сразу семь игр пройдут в чемпионате Франции. Впрочем, шесть из них безнадёжно меркнут на фоне битвы «ПСЖ» и «Монако». Прямые конкуренты по турнирной таблице Лиги 1, причём последние результаты у монегасков даже получше. Стартовый свисток раздастся в 23:00.

Матчи по хоккею для ставок 21 февраля

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола снова преподаст урок Микелю Артете в АПЛ «Горожане» одержали девять побед в десяти предыдущих очных встречах. Общий счёт – 25:5.

В КХЛ разгрузочный день, всего два матча. В 14:00 мск в Нур-Султане «Барыс» начнёт выяснять отношения с «Сибирью». Час спустя в Екатеринбурге состоится вбрасывание для «Автомобилиста» и ХК «Сочи». А в ВХЛ стартовал плей-офф, в программе четыре игры первого раунда.



Кроме того, есть одна ранняя игра в НХЛ. «Бостон Брюинз» против «Филадельфии Флайерз», начало — в 22:00. За гостей выступает российский защитник Иван Проворов.

На что ещё ставить 21 февраля

Даниил Медведев в финале Australian Open! Первая ракетка России сразится с лучшим теннисистом мира — Новаком Джоковичем. Серб в полуфинале уверенно разобрался с Асланом Карацевым. Старт решающей игры турнира — в 11:30 мск.



Заканчивается ЧМ-2021 по биатлону. В последний день пройдут масс-старты. Женский стартует в 14:30, мужской — в 17:15. У женщин Россию представят две спортсменки, зато у мужчин всё гораздо веселее. Логинов, Латыпов, Елисеев и Халили отобрались в последнюю гонку турнира.

«Ростов» — «Ахмат». Прогноз: команда Валерия Карпина останется загадкой для Талалаева В матче ⅛ финала Кубка России встретятся команды, забивающие в среднем чуть больше гола за матч.

Сборная России по баскетболу уже отобралась на Евробаскет-2022, а теперь проведёт заключительный матч квалификации. Соперник — сборная Эстонии (18:00). Также есть ранняя игра в НБА: «Нью-Орлеан Пеликанс» против «Бостон Селтикс» (23:30).