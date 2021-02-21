«Химки» — «Крылья Советов». Прогноз: Глушаков, Зиньковский и Мирзов зажгут в Кубке России

22 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка России «Химки» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Химок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех гостей оценён экспертами в 2.85. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» 22 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» (22.02.2021)

Жеребьёвка Кубка России подкинула ещё одну интересную пару. В Подмосковье команда Игоря Черевченко сыграет с «Крыльями Советов», начало — в 14:30 мск. Хоть и небольшим, но фаворитом всё же идут «Химки». Однако игру может сложиться может абсолютно как угодно.

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«Крылья» по итогам осенней части сезона всерьёз претендуют на возвращение в Российскую Премьер-Лигу — в турнирной таблице ФНЛ они располагаются на второй строчке, а в десяти последних официальных матчах потерпели всего два поражения. Серьёзная заявка на камбэк в элиту, но стоит ли при таких результатах распыляться на второстепенные турниры?



У «Химок» ситуация полярная — команда пытается сохранить прописку в элите российского футбола. Старт выдался слабым, однако затем удалось заметно добавить. На зимнюю паузу «Химки» ушли опережая зону вылета на 12 очков, а зоны стыков — на 11. Комфортный просвет, который может позволить задуматься об успехах и в других соревнованиях.



«Химки» шикарно завершили концовку осенней части чемпионата и именно благодаря впечатляющему рывку обезопасили себя на некоторое время от вылета. В восьми последних матчах РПЛ подопечные Черевченко одержали пять побед при одном поражении — очень классный результат для подмосковной команды.

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«Крылья Советов» демонстрируют схожие результаты, однако с той лишь разницей, что добывают они их в Футбольной национальной лиге, где соперники значительно слабее. Если «Химки» в ноябре и декабре обыгрывали «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», то «Крылья» брали по три очка в матчах с «Чайкой» и «Велесом», при этом со второй командой «Краснодара» играли лишь вничью (1:1).



Ходили слухи о возможной отмене матча из-за морозов, однако представители «Арены Химки» гарантировали, что смогут подготовить поле даже в условиях сильной непогоды. Судя по метеорологическому прогнозу температура в день проведения встречи может упасть ниже минус 15 градусов. Сложно сказать, кто получит преимущество.

Обе команды провели паузу в тёплых странах, поэтому адаптироваться к такому морозу будет тяжело всем. В условиях сильного холода может пострадать только качество игры. Команды и без того не являются эталонами атакующего футбола, а уж при -15 бежать вперёд желания будет ещё меньше.

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Сложно сделать какие-либо выводы из истории личных противостояний команд, ведь за последние 11 лет они сыграли друг с другом лишь дважды. Тем не менее, именно «Крылья Советов» являются самой забивной командой ФНЛ — в 26 матчах команда отправила в ворота соперников 55 гола.

«Химки» же, пусть и часто пропускают, но и забивают тоже немало. В 19 матчах РПЛ у подмосковного коллектива 24 забитых мяча и 30 пропущенных. Так что ждём весёлого футбола и голов.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» 22 февраля 2021 года

Встречаются две достаточно забивные команды и качественному матчу с большим количеством атак могут помешать лишь лютые морозы. Если же погода смилостивится, то пробить тотал «Химкам» и «Крыльям Советов» не составит труда. Ждём весёлой игры.



Прогноз: тотал больше 2.5 гола за 2.06.