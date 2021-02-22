«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: Кубок Континента — в Татарстан. Казахи ЦСКА не помогут

В 12 предыдущих очных встречах казанцы 10 раз оказались сильнее в основное время.

23 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех «Барыса» идёт за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 23 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 23 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Барыс» Нур-Султан (23.02.2021)

Три этапа Евротура позади, регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталась неделя. Интриг практически нет. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада, остальные вопросы сложно считать по-настоящему важными.

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Во вторник, 23 февраля, выбор будет просто колоссальным. Сразу 10 матчей, среди которых есть и по-настоящему интересные вывески. Например, в 14:30 мск в Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Барысом». Обе команды в предыдущих встречах разочаровали.

Подопечные Дмитрия Квартальнова вообще потерпели два поражения подряд. Справедливости ради, оба очень на тоненького. Сперва уступили в прекрасном «зелёном дерби» в Уфе, пропустив за секунду до финальной сирены после крайне сомнительного удаления Дмитрия Воронкова (2:3).

Непосредственно по качеству хоккея смотрелись как минимум не хуже. Достаточно сказать, что перебросали «Салават Юлаев» в полтора раза. Но Юха Метсола много выручал, а Ларсен и Маннинен организовали две шайбы. В субботу тоже получилось крайне обидно — имели всё необходимое для успеха.

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Быстро открыли счёт со «Спартаком», в дебюте третьего периода забросили вторую шайбу. Вели со счётом 2:0 до 51-й минуты, допустили нарушения численного состава. В результате красно-белые отыгрались, а в овертайме Яков Рылов пробил Адама Рейдеборна. Тоже 3:2, но за пределами основного времени.

Впрочем, первое место на Востоке никуда не денется. Да и ЦСКА активно экспериментирует с составом, что увеличивает количество осечек. «Барсы» сохраняют первое место в сводной таблице КХЛ, опережая москвичей на два очка. Все шансы на Кубок Континента и преимущество своего льда в Кубке Гагарина.

«Барыс» задачу-минимум на сезон выполнил, в плей-офф пробился. Учитывая невероятно тяжёлую осень, это уже кое-что. А вот дальше ничего не понятно, поскольку в таблице сложилась удивительная ситуация. Сразу три клуба — «Автомобилист», «Торпедо» и собственно «Барыс» — набрали по 66 очков за 57 поединков.

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Уральцы по дополнительным показателям идут шестыми, нижегородцы — седьмыми, казахи — восьмыми. То есть вполне вероятно, что в Казани нас ожидает репетиция первого раунда плей-офф. Подопечным Юрия Михайлиса отчаянно не хватает стабильности: на своём льду пересилили «Авангард» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (2:1), а накануне безропотно покорились «Сибири» (1:5).

Играли очень лениво и много ошибались, хотя соперник потерял теоретические шансы на попадание в топ-8 и просто доигрывает сезон. 0:3 к середине второго периода, 0:5 к 57-й минуте. Гол престижа забили — уже ладно. Впереди выездная серия «Ак Барс» — «Куньлунь» — «Авангард». Зацепить больше двух-трёх очков будет невероятно сложно.

Сразу заметим, что в очном противостоянии внушительный перевес на стороне клуба из Татарстана. 10 побед в основное время в 12 предыдущих случаях. И два поражения — одно в овертайме, одно по буллитам. Следовательно, с пустыми руками казанцы не оставались аж с сентября 2015 года.

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ИТМ 2 шайбы «Барыса» за 1.71 смотрится хорошо. Созидают гости с трудом, а подопечные Дмитрия Квартальнова после пары провалов в концовке наверняка услышат пару ласковых от тренера. Альтернативные варианты — П1 за 1.76 и 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.68. Ждём тут чего-то в духе 3:1 или 3:2.

«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 февраля 2021 года

Казанцы потерпели два обидных поражения подряд, отдав концовки «Салавату Юлаеву» и «Спартаку». Первое место в сводной таблице КХЛ сохранили, но пора бы уже возвращаться на победный путь. Соперник подходящий: «Барыс» нестабилен, а главное — в 12 предыдущих очных встречах казанцы 10 раз выиграли в основное время. А уступали строго за пределами часа игры.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Барыса» за 1.71.