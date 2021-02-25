«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз: Александр Овечкин и Кузнецов найдут управу на Малкина

«Вашингтон» проиграл четыре раза в пяти матчах сезона с «Питтсбургом». Пора исправляться.

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.29, успех «Питтсбурга» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 26 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 26 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз и анализ матча НХЛ (26.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Полтора месяца позади, большинство команд сыграло по 15-18 матчей. Турнирная таблица потихоньку вырисовывается, амбиции участников проясняются. Конечно, бесконечные матчи внутри дивизионов утомляют, но коронавирус диктует свои правила.

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На среду, 26 февраля, запланировано сразу 11 матчей. Семь из них стартуют в 3:00 мск. Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. Нас ждёт очередная битва Александра Овечкина и Евгения Малкина: «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» вновь сразится с «Питтсбург Пингвинз».

Это будет уже шестая очная встреча в нынешнем регулярном чемпионате. И пока преимущество в сезонной серии полностью на стороне подопечных Майка Салливана — четыре победы против одной. Что любопытно, в основное время соперники выиграли строго по одному разу (3:6 и 3:1).

И трижды доходили до овертайма/буллитов. Во всех трёх случаях сильнее оказались «пингвины». 4:3 Б, 5:4 ОТ и 3:2 ОТ накануне. С одной стороны, результаты вполне справедливы. Всякий раз «Пенс» выглядели бодрее и интереснее. С другой, «столичные» до неприличия часто отдают оппоненту близкие матчи.

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Накануне «Кэпс» быстро пропустили в меньшинстве от Евгения Малкина, однако во втором периоде забросили две шайбы и вышли вперёд. Ровно на 22 секунды. В первой же смене после получения лидерства забыли Джейка Гюнцеля. Тот не промахнулся, а в овертайме выстрелил Каспери Капанен, не забивавший больше трёх недель.

Впрочем, одно очко подопечные Питера Лавиолетта всё же зацепили. И этого хватило для сохранения второго места в турнирной таблице Восточного дивизиона: 22 балла в 18 поединках. Вот только конкуренты совсем близко. «Питтсбург» и «Айлендерс» отстают на один пункт, «Филадельфия» — на три (но с тремя играми в запасе).

Илья Самсонов по-прежнему набирает форму в «Херши». Последний рубеж накануне доверили Витеку Ванечеку, чех отработал достойно, в нескольких эпизодах выручил. Удивляет, что далеко не безгрешная оборона «Питтсбурга» исправно ограничивает «Кэпиталз» тремя шайбами.

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Лишь в одной очной встрече из пяти удалось пробить эту планку. Там, впрочем, залетало абсолютно всё — четыре гола в равных составах, дубль Тома Уилсона. Вроде бы статистика печальная, однако мы рискнём проверить П1 с нулевой форой за 1.83. То есть в случае ничьей в основное время произойдёт возврат.

Логика следующая. Несмотря на подавляющее преимущество «Питтсбурга» в сезонной серии, данная ставка обернулась поражением лишь в одном случае из пяти. По общему уровню соперники сопоставимы: действуют не особенно стабильно, часто ошибаются в обороне, но затяжных неудачных отрезков избегают.

То есть на дистанции счёт в их противостоянии должен приблизиться к равному. И второй момент — «Вашингтон» редко проигрывает на своём льду несколько раз подряд. Так что ждём от Овечкина с партнёрами прогресса.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 февраля 2021 года

Накануне «Вашингтон» проиграл в овертайме. Выглядел заметно хуже, но за очки зацепился. Возьмём П1 с нулевой форой. Во-первых, «Кэпиталз» в пяти очных встречах сезона проиграли в основное время лишь однажды, а в случае ничьей по итогам 60 минут произойдёт возврат. Во-вторых, дома команда Лавиолетта редко проводит несколько слабых игр кряду. Да и столько поражений от «Пенс» за пределами основного времени должны добавить лидерам злости.

Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 1.83.