«Бавария» — «Кёльн». Прогноз: разгром «Лацио» в ЛЧ не утолит жажду Левандовского и Киммиха

За восемь предыдущих выездов в Мюнхен «Кёльн» забил всего лишь два мяча.

27 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Кёльн». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех клуба из Кёльна оценён экспертами в 13.50. А ставки на ничью принимаются за 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 27 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Кёльн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Кёльн» (27.02.2021)

Второй месяц 2021 года подошёл к концу: стадия плей-офф еврокубков стартовала, а в европейских чемпионатах давно буйствует второй круг. Немецкая Бундеслига добралась до 23-го тура, программа которого продолжится 27 февраля сразу пятью поединками. Среди прочих будут выяснять отношения «Бавария» и «Кёльн».

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На неделе мюнхенцы играючи разобрались с римским «Лацио» в Лиге чемпионов (4:1), обеспечив солидное преимущество перед ответной встречей на своём поле. Уже к перерыву действующий победитель турнира вёл со счётом 3:0, а в начале второго тайма вынудил Ачерби срезать мяч в свои ворота. Оставшееся время превратилось в формальность.



Зато в родном чемпионате Германии безупречный отрезок баварцев прервался. Сперва потеряли очки дома со скромной «Арминией» (3:3), а в прошлом туре на выезде вовсе потерпели поражение от «Айнтрахта» (1:2). Причём франкфуртцы на фоне действующего чемпиона страны смотрелись крайне бодро.



В турнирной таблице первенства команда Ханси Флика по-прежнему лидирует, после 22-го тура в активе 49 очков. Правда, из-за осечек отрыв от преследователей значительно сократился. «РБ Лейпциг» теперь находится только в двух пунктах от лидера, а «Вольфсбург» с «Айнтрахтом» – в семи.

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Ответная игра с итальянцами в Лиге чемпионов состоится в середине марта, а потому пока можно сконцентрироваться на Бундеслиге. Несомненно, «Кёльн» — далеко не самый опасный оппонент. Набрав 21 балла, он идёт на 14-м месте в таблице, опережая зону вылета всего на четыре пункта. Строго говоря, клуб борется за выживание.



У «козлов» заметные проблемы с результативностью, в том числе при игре в гостях. За 11 выездов в текущем сезоне получилось затолкать только девять мячей. А всего в 22 турах чемпионата Германии было забито ровно 20 мячей, что является третьим с конца результатом. Всё же в Бундеслиге результативность, как правило, внушительная.

Любопытно, что в предыдущих двух турах подопечные Маркуса Гисдоля потерпели два поражения. Сперва в гостях ничего не предложили «Айнтрахту» (0:2), затем ничего не смогли поделать со «Штутгартом» (0:1). За 180 минут удалось нанести всего лишь один удар в створ ворот. Грустно.

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Мюнхенцы справедливо считаются фаворитом предстоящего поединка. Во-первых, они ни разу не проиграли за десять матчей на своём поле, одержав семь побед. Во-вторых, разница в классе исполнителей соперников говорит сама за себя. «Кёльну» будет невероятно тяжело на «Альянц-Арене».



Мы бы рискнули и проверили П1 всухую за приятный коэффициент 2.24. Помимо неубедительной формы, против «козлов» играет и статистика личных встреч. Дело в том, что за восемь последних выездов в Мюнхен они смогли забить только два мяча, а пропустили целых 17.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 27 февраля 2021 года

«Бавария» в последнее время не отличается строгостью в обороне, но начать с чистого листа никогда не поздно. Результативность «Кёльна» оставляет желать лучшего: в двух предыдущих играх за 180 минут клуб нанёс только один удар в створ. Да и в Мюнхене ему, как правило, редко везёт. Так что проверим П1 всухую.



Ставка: победа «Баварии» всухую за 2.24.