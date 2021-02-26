«Верона» — «Ювентус». Прогноз: ещё одна жертва Роналду. Битва за скудетто только началась

«Юве» лишь один раз победил в пяти последних выездных матчах с «Вероной». Но допускать осечки сейчас нельзя.

27 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех хозяев оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Серии А «Верона» — «Ювентус» 27 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» (27.02.2021)

Одним из главных матчей 24-го тура чемпионата Италии станет встреча «Вероны» и «Ювентуса» — девятой и третьей команд лиги. Увы, далеко не факт, что подопечные Ивана Юрича дадут большой бой титулованному сопернику.

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«Вероне» банально не сильно надо тратить много сил в матче с оппонентом, который девять лет подряд побеждает в Серии А. «Мастифы» крайне комфортно себя чувствуют на своём месте — команда уже наверняка не вылетит в Серию Б и вряд ли сможет побороться за место в еврокубках. Уютное место в серединке никуда не денется.

В конце концов, даже в топ-чемпионатах случаются эпизоды, когда клубы откровенно доигрывают чемпионат. В случае с «Вероной» в откровенную доигрывать пока рано, однако и рвать жилы в матче с «Ювентусом» большого резона нет.



У «старой синьоры» ситуация обратная — команда борется за трофеи на всех фронтах, а десятое чемпионство подряд, которое уплывало от них всю осень, теперь кажется не таким уж и невероятным. До лидирующего «Интера» восемь очков (при игре в запасе), но «Юве» отыгрывал и не такие отставания. Тем более, что до конца чемпионата ещё 15 туров.

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После трёх матчей без побед «Ювентус» всё же вышел на нужную тропу и в середине недели разгромил «Кротоне» — 3:0. Далеко не факт, что «Верону» не постигнет та же участь. Пусть клуб Юрича и не является удобным соперником для туринцев, победа для них сверхважна — каждая потеря очков может оказаться ключевой, а «Верона» является далеко не тем клубом, которому хочется проигрывать.



Действительно, «Юве» лишь один раз обыграл «Верону» в пяти последних матчах на домашнем стадионе жёлто-синих. Даже встреча первого круга Серии А сезона-2020/2021 завершилась вничью — 1:1. Однако стоит обратить внимание и на то, что многие из успешных результатов «Верона» добивалась в период с 2014 по 2016 год, когда за команду выступали опытные игроки вроде Луки Тони.



Теперь же «Верона» превратилась в обычную итальянскую команду средней руки, а такие «Ювентус» привык щёлкать как орешки. Выездной матч не должен доставить большое количество проблем — пусть команда и не на ходу, но победы ей сейчас нужны как воздух.

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Серьёзной потерей накануне субботнего матча для «Вероны» станет травма Николы Калинича, который хоть и забил в текущем сезоне лишь один гол, но всё равно является ключевым игроком атаки «мастифов». Без опытного форварда вариантов у тренерского штаба практически не остаётся.



У «Ювентуса» в предстоящем матче проблем больше, ведь не сыграют Артур, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Хуан Куадраро и Данило — серьёзный список травмированных, однако обоймы туринского клуба должно хватить на то, чтобы сделать равносильные или почти равносильные замены. Возьмём Ф2 (-1), коэффициент близок к двойке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» 27 февраля 2021 года

Возможно, не самый яркий матч завершится однозначно в пользу «Ювентуса». Помимо чемпионской гонки, форвард туринцев Криштиану Роналду участвует в гонке бомбардиров Серии А — лучшей мотивации для португальца не придумать. Хозяева же спокойно находятся в серединке: еврокубков не видать, за выживание не бороться. Разность мотиваций скажется.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.97.