«Локомотив» — ЦСКА, «Севилья» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть 27 февраля

РПЛ вернулась вчера, но сегодня как минимум две вывески с большой интригой.

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 27 февраля.

На что ставить в футболе 27 февраля

Официально весеннюю часть РПЛ открыли вчера «Тамбов» и «Ротор», но полноценное возвращение именно сегодня! «Локомотив», проваливший первую часть сезона, сразится с ЦСКА. «Армейцы» без Акинфеева и Дивеева, так что шансы как минимум уравнялись. Кроме того, «Зенит» примет «Ростов», и это тоже очень интересно. И те, и другие вылетели из Кубка России, посмотрим, кому лучше удастся рестарт в РПЛ. Кроме того, «Химки» сыграют с «Уфой», а «Сочи» с «Арсеналом». Помним и о ФНЛ, там тоже сегодня стартует весенняя часть первенства.

«Зенит» — «Ростов». Прогноз: игра окажется скучнее, чем пресс-конференции Карпина и Семака Обе команды вылетели из Кубка России и остались без ключевых футболистов. Забивать практически некому.

Традиционно, в субботу большой игровой день и в Европе. В Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом». В Германии интересное противостояние «Лейпцига» и менхенгладбахской «Боруссии». «Бавария» примет «Кельн», а «Боруссия» из Дортмунда – «Арминию».



Жарко будет и в Испании, где нас ждет матч «Севилья» — «Барселона». Для Роналда Кумана этот матч может стать последним. Если «Барса» проиграет, тренера из Нидерландов могут отправить в отставку. В Италии погоню за «Интером» продолжает «Ювентус», Криштиану Роналду и компания сыграет на выезде с «Вероной».

На что ставить в хоккее 27 февраля

В КХЛ завершается регулярный чемпионат. Сегодня сразу 12 матчей. Выделяем противостояние «Ак Барс» — ЦСКА, победитель этой игры получит Кубок Континента! А помимо трофея, победитель получит преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф. Так что сражаться есть за что! А после полуночи еще 14 матчей в НХЛ – какое-то невероятное количество хоккея в этот уик-энд.

«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз: красно-синие оставят Квартальнова без Кубка Континента Только одна из шести последних домашних игр казанцев в КХЛ завершилась в основное время.

На что ещё ставить 27 февраля

Рано утром в воскресенье будем следить за боем Сауля Альвареса и Авни Йылдырыма. Скорее всего, это будет легкая прогулка для мексиканца, но вдруг турецкий боец сможет удивить?!

Два матча в баскетбольной Единой лиге ВТБ. «Уникс» принимает «Нижний Новгород», а «Локомотив-Кубань» сразится с «Енисеем». Уже рано утром в воскресенье любители североамериканского спорта могут последить за 8 играми в НБА.

В мужской волейбольной Суперлиге 5 матчей. Выделяем матч «Динамо» и «Белогорья» — классическое противостояние. Правда, в этом сезоне белгородцы пока выглядят откровенно слабо и идут предпоследними. Но принципиальность никто не отменял. Кроме того, 4 игры пройдут в женской лиге.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!