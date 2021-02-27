«Лестер» — «Арсенал». Прогноз: Варди испортит Обамеянгу радость от спасения в Лиге Европы

28 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 2.98. А ставки на ничью принимаются за 3.37.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Арсенал» 28 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча 26-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Арсенал» (28.02.2021)

Вот и второй месяц 2021 года подошёл к концу. В европейских чемпионатах давно буйствует второй круг, в еврокубках набирает ход стадия плей-офф. Даже РПЛ вернулась! А в английской Премьер-лиге добрались до 26-го тура, программа которого продолжится 28 февраля сразу пятью поединками.

«Верона» — «Ювентус». Прогноз: ещё одна жертва Роналду. Битва за скудетто только началась «Юве» лишь один раз победил в пяти последних выездных матчах с «Вероной». Но допускать осечки сейчас нельзя.

Отдельное внимание стоит обратить на встречу «Лестера» и лондонского «Арсенала», которая стартует в 15:00 мск. Соперники на неделе проводили ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы и вступят в бой с разным настроением. При этом преимущества в свежести никто не получит.



Перед командой Брендана Роджерса после нулевой ничьи в Чехии стояла задача забить в ворота пражской «Славии» на своём поле и не пропустить. Но справиться хозяева не смогли, хотя состав выставили боевой. Гостям же хватило владеть мячом 38% процентов игрового времени, чтобы отличиться дважды.



На этом выступление «лис» в еврокубках завершилось, а всю ответственность за поражение на себя взял главный тренер. Теперь можно вернуться к родной английской Премьер-лиге и со спокойной душой доиграть оставшийся сезон. Ладно хоть там дела обстоят гораздо лучше, чем на европейской арене.

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После 25-го тура «Лестер Сити» по-прежнему замыкает тройку лидеров турнирной таблицы первенства, в активе 49 очков. Ближайшие преследователи «Вест Хэм» и «Челси» отстают на четыре и шесть пунктов соответственно, остальные находятся ещё дальше. У «МЮ» очков столько же, а «Ман Сити» оторвался на целых десять баллов.



При этом у команды из Лестера порядок с физическим состоянием, за четыре последних поединка удалось одержать три победы и не проиграть. Среди поверженных «Фулхэм» (2:0), «Ливерпуль» (3:1) и «Астон Вилла» (2:1), а ничья пришлась на крепкий «Вулверхэмптон» (0:0). И в обороне порядок, и с голами проблем не наблюдается.



«Арсенал» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы принимал португальскую «Бенфику» и с горем пополам прошёл дальше (счёт по сумме двух встреч 4:3). Впереди лондонцам предстоит двухматчевое противостояние со старым знакомым греческим «Олимпиакосом». Есть отличная возможность взять реванш.



Зато в чемпионате Англии показатели «канониров» снова заметно просели. В тех же четырёх последних поединках только одна победа над весёлым «Лидсом» (4:2). В остальных же трёх случаях три поражения с общим счётом 1:4. Голы снова становятся явлением редким.

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Разумеется, неубедительные результаты не могли не отразиться на положении в турнирной таблице первенства. «Арсенал» откатился на 11-ю строчку, сейчас в активе 34 балла. Дистанция до пятёрки лучших опять внушительная, целых девять пунктов. А конкуренты крайне серьёзные.



В Лестере подопечным Микеля Артета придётся несладко, мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.82. Статистика личных встреч не против: четыре из шести последних противостояний в АПЛ «лисы» выиграли, а только одно проиграли. В случае ничейного исхода произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Арсенал» 28 февраля 2021 года

Судьба английских клубов в еврокубках сложилась по-разному, но в родной АПЛ гораздо интереснее в последнее время смотрится как раз «Лестер Сити». При этом статистика личных встреч полностью на его стороне. На наш взгляд, Брендан Роджерс сумеет сделать выводы из последней игры. Ф1 (0) идёт за крепкий коэффициент 1.82.



Ставка: победа «Лестера» с форой (0) за 1.82.