«Рома» — «Милан». Прогноз: Генрих Мхитарян поможет «Интеру». Ибрагимович будет в ярости

У «Милана» всего две победы в восьми последних матчах. Лидерство в Серии А уже потеряно.

28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех гостей оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Серии А «Рома» — «Милан» 28 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Рома» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан» (21.02.2021)

Пожалуй, центральным матчем 24-го тура чемпионата Италии станет встреча «Ромы» и «Милана» — команд, которые ведут борьбу за самые высокие места в турнирной таблице Серии А. Игра на «Стадио Олимпико» может оказать заметное влияние на распределение ключевых позиций в первенстве.

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Ещё недавно «Милан» уверенно лидировал в Серии А, а все вокруг только и поражались результатам. Конечно, так не могло длиться вечно и спад россонери наступил в конце января. Лишь в двух из последних восьми матчей подопечные Стефано Пиоли одержали победу. Если брать меньший отрезок, получится вот что: три поражения в последних пяти играх и, как следствие, уже второе место в таблице.



«Рома» же в 2021 году заиграла значительно лучше, чем в концовке 2020-го. В пятнадцати последних матчах у команды три поражения: 0:2 от «Ювентуса», 0:3 от «Лацио» и технические 0:3 от «Специи» в Кубке Италии. Как видим, римляне если и теряют очки, то в матчах с топ-клубами.



Можно ли причислить к таковым «Милан»? По меркам Италии — наверняка. Тем не менее, большое количество вопросов вызывают не только результаты подопечных Пиоли, но и качество футбола в целом. Ибрагимович перестал оформлять дубли в каждой второй игре, Чалханоглу не так классно руководит атаками и, как итог, «Милану» удалось забить лишь в двух из последних пяти матчей Серии А.

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Серьёзной потерей для «Ромы» может стать травма Эдина Джеко, который выбыл на две недели. Невзирая на то, что боснийскому ветерану уже 34 года, он исправно забивает за римский клуб. В текущем сезоне у него уже семь голов в 18 матчах Серии А. Но повреждение в недавнем поединке Лиги Европы оказалось заметным.

Из существенных потерь для Паулу Фонсеки можно выделить повреждения Криса Смоллинга и Николо Дзаньоло, однако оба футболиста находятся в лазарете уже давно. У «Милана» и вовсе практически нет травм, если не считать Марио Манджукича, который пришёл в клуб в качестве дублёра Златана.



Если взглянуть на статистику личных встреч, мы увидим приблизительное равенство. В пяти последних играх было зафиксировано две победы «Милана», один успех «Ромы» и две ничьи. Если говорить конкретно о поединках на «Стадио Олимпико», то тут всё же есть преимущество римлян — лишь два поражения в десяти матчах при четырёх победах и четырёх ничейных результатах.

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В любом случае «Рома» по праву видится фаворитом предстоящего матча. Да, «Милан» может преподнести сюрприз в виде ничьи или же даже победы, но такого рода сюрпризы далеко не новость в текущем сезоне. Если же опираться на голые факты, то три очка в воскресном матче должны набирать римляне. Возьмём П1, коэффициент замечательный.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Милан» 28 февраля 2021 года

Очевидно, что «Милану» приходится непросто в выездных матчах с «Ромой». Тем более сложно придётся красно-чёрным сейчас, когда сами они находятся на спаде, а соперник наоборот показывает солидную и стабильную игру. Кажется, в эти выходные случится очередная потеря очков подопечные Стефано Пиоли.



Ставка: победа «Ромы» за 2.30.