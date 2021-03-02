«Боруссия» М – «Боруссия» Д, плей-офф КХЛ и другие матчи. Что смотреть 2 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 2 марта.
На что ставить в футболе 2 марта
Игр не так много, но они очень даже любопытные. В Англии «Вулверхэмптон» попытается остановить сметающий всё на своем пути «Ман Сити», в Италии «Лацио» сыграет с «Торино», а «Ювентус» — со «Специей». Но главный матч дня, конечно, встреча двух «Боруссий» в полуфинале Кубка Германии. Посмотрим, какой клуб окажется сильнее.
Не забудем и о постсоветском пространстве. В Беларуси Суперкубок разыграют солигорский «Шахтер» и БАТЭ, а в Казахстане за такой же трофей будут сражаться «Астана» и «Шахтер» из Караганды.
На что ставить в хоккее 2 марта
Стартует плей-офф Кубка Гагарина! В первый день четыре игры: «Металлург» — «Барыс», «Авангард» — «Автомобилист», «Динамо» Москва – «Северсталь» и СКА – «Динамо» Минск. Но не нашим хоккеем единым, после полуночи 8 игр НХЛ.
На что ещё ставить 2 марта
На крупном теннисном турнире в Роттердаме вступают в борьбу Андрей Рублев и Карен Хачанов. Первому предстоит сыграть с американцем Маркосом Хироном, а у второго соперник куда серьезнее – Стэн Вавринка.
В баскетбольной Евролиге важнейшие матчи для наших клубов. «Зенит» дома примет «Альбу», а ЦСКА предстоит нелегкий выезд в Тель-Авив к «Маккаби». Сыграют и «Химки», дома против «Реала», но в эту команду уже не верит никто. В ночь на среду можно последить за НБА, тут 7 игр.
4 матча в женской волейбольной Суперлиге, центральный пройдет в Казани, «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Уралочкой».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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