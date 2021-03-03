«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Мозякин, Диц и Голдобин возьмут паузу после 11 шайб за час

В первой игре магнитогорцы выиграли со счётом 7:4. С такой защитой «Барысу» в Кубке Гагарина делать нечего.

4 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Барыса» идёт за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс» 4 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 4 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» (04.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ начинается самое интересное. Регулярный чемпионат наконец-то завершился: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Будет надеяться, что март и апрель вернут всё с лихвой.

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Кубок Гагарина продолжится в четверг, 4 марта, четырьмя матчами. Самый ранний из них стартует в 17:00, снова в Магнитогорске. «Металлург» сразится с «Барысом» в надежде повторить успех вторника. Хотя сперва нужно хорошенько подумать и понять, что это вообще было.

11 шайб на двоих за час игры для довольно закрытых команд — с ума сойти. Между прочим, повторение рекорда ММг по результативности в плей-офф. 30 апреля 2014 года тот же счёт зафиксировали в седьмой битве с «Левом», было это в огненном финале, который до сих пор многими считается лучшим в истории Кубка Гагарина.

С драматургией получился полный порядок. Первый период — провал. Даже несмотря на быстрый гол уже на 37-й секунде. Позволили «Барысу» нанести 20 бросков в створ, схватили три удаления подряд. Василий Кошечкин совсем не попал в игру, получил три шайбы к 16-й минуте и покатил на лавку.

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Дальше пошло гораздо веселее. «Лисы» забивали много и на любой вкус. Скоростная атака, добавление с «пятака», дважды реализовали лишнего. Отлично вошёл Юхо Олкинуора. Пропустил всего одну шайбу, да и там никаких вопросов не возникло — Фила Вароне вывели на дуэль, тот исполнил как надо.

Сумасшедшая результативность особенно удивительна, поскольку прежде соперники исправно катали низы. Достаточно сказать, что лишь в двух из девяти предыдущих очных встреч забивалось больше четырёх шайб. А тут всё совпало: основные вратари провалились, быстрый гол, множество удалений.

Итоговая победа «Металлурга» абсолютно справедлива, в заключительные 40 минут клуб из Казахстана банально не был командой уровня плей-офф. Огромное количество ошибок и проигранных единоборств. Шансы у «Барыса» появятся только при надёжных действиях голкипера.

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Тут-то и заключается основная проблема. Йони Ортио пока только набирает форму после травмы. Накануне он появился на льду лишь после шестой шайбы, что тоже о многом говорит. И пропустил уже через 15 секунд. А возрастной Хенрик Карлссон по умолчанию не отличается стабильностью. Понятно, что ждать подобной реализации от Голдобина и Мозякина на протяжении всей серии наивно. Но преимущество ММг вопросов не вызывает.

Мы бы выбирали между ставкой «гол в первые 9 минут — нет» за 1.90 и комбинированным вариантом 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.29. Тренерский штаб гостей должен провести работу над ошибками, ведь накануне их оказалось слишком много. Ждёт закрытого и аккуратного начала. Два праздника результативности подряд в такой паре — это вряд ли.

«Металлург» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 марта 2021 года

Стартовые вратари накануне совсем не впечатлили, но у «Металлурга» есть Олкинуора, а вот у «Барыса» Ортио только набирает форму после травмы. Преимущество хозяев вопросов не вызывает, задача гостей — разобрать ошибки, которых накануне было очень много. Прежде соперники исправно катали низы, так что второй подряд голевой феерии не ждём.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.90.