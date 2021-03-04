«Шальке» — «Майнц». Прогноз: очередная смена тренера не спасёт от вылета из Бундеслиги

5 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Майнц». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Майнца» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Майнц» 5 марта 2021 года
Букмекеры не считают, что матч Бундеслиги «Шальке» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Анализ и прогноз матча 24-го тура Бундеслиги «Шальке» — «Майнц» (05.03.2021)
Программу 24-го тура чемпионата Германии откроет матч аутсайдеров. Причём это не фигура речи — соперники именно что замыкают турнирную таблицу. Речь про «Шальке» и «Майнц». И если первые уже, наверное, не надеются на сохранение прописки в элите, то вторые изо всех сил сражаются за то, чтобы остаться в первой Бундеслиге и на следующей сезон.
Ещё несколько недель назад «Майнц» находился в той же ситуации, что и гельзенкирхенцы, однако затем случилась вторая смена тренера по ходу сезона. И под руководством Бо Свенссона пришли долгожданные победы. В четырёх последних матчах Бундеслиги «карнавальщики» добыли семь очков.
Между прочим, досталось «Униону» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а это кое о чём говорит. Теперь гости серьёзно приблизились к спасительным 15-16 строчкам. На данный момент от «Герты» и «Арминии» они отстают уже всего на одно очко. Есть реальный шанс даже избежать стыковых встреч и напрямую гарантировать себе прописку в элите.
Тем удивительнее было увидеть поражение «Майнца» в 23-м туре. На своём поле подопечные Свенссона уступили «Аугсбургу» (0:1). Учитывая далеко не лучшую форму соперника, это поражение стало достаточно неожиданным для болельщиков. Наверняка матч с «Шальке» представляется им идеальным вариантом для того, чтобы исправиться.
Все привыкли к тому, что у «Шальке» в плане результатов всё ужасно. Не стоит от этого отвыкать, так как ситуация длится уже не первый сезон и руководство не предпринимает никаких действий для исправления. Одна победа и две ничьи в одиннадцати матчах — вот результаты за 2021 год. Команда одной ногой во второй Бундеслиге, ведь в 23-х матчах чемпионата набрала лишь девять очков.
В матче первого круга текущего чемпионата стороны расписали боевую ничью — 2:2. Впрочем, тогда плохо играл как «Майнц», так и «Шальке». Теперь же «карнавальщики» существенно прибавили — как в игре, так и в результатах. У гельзенкирхенцев «воз и ныне там». С учётом этого вряд ли стоит обращать какое-то внимание на исход того поединка.
Чудовищно выглядит и ситуация с травмированными у «Шальке» — сразу 10 футболистов не смогу принять участие в предстоящем матче. Средни них — Клаас-Ян Хунтелаар, Матия Настасич и Ральф Фарман — важные футболисты каждой из линий. За «Майнц» не сыграют лишь Эдимилсон и Куайсон, однако оба игрока уже давно находятся в лазарете — для тренера это не новость.
«Майнц» обязан с первых же минут матча бежать вперёд и забивать быстрый гол, которым он фактически обезоружит и без того не самого заряженного соперника. В том случае, если гол не случится, шансы «Майнца» на успех не слишком упадут — команда продолжит идти вперёд и рано или поздно забьёт. Индивидуальный верх гостей выглядит любопытно.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Майнц» 5 марта 2021 года
Огромное количество проблем на всех фронтах не позволит «Шальке» ни зацепиться за удачный результат в предстоящем матче, ни сделать это в большинстве других встреч, оставшихся до конца сезона. Команда в полном раздрае и этим обязан пользоваться «Майнц», который и сам борется за выживание. Проверим индивидуальный верх гостей.
Ставка: индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5 гола за 2.12.
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