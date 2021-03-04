«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз: «летучие мыши» не готовы побеждать Эмери без Черышева

5 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех хозяев оценён экспертами в 3.85. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вильярреал» 5 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вильярреал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча 26-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Вильярреал» (05.03.2021)

Программа 26-го тура чемпионата Испании начнётся встречей «Валенсии» и «Вильярреала» — команд, которые некогда считались грозной силой в Примере, однако теперь лишь «жёлтая субмарина» продолжает борьбу за высокие места в турнирной таблице.

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«Валенсия» выдаёт очередной невзрачный сезон, в активе всего лишь шесть побед в 25 матчах Примеры. Клуб располагается на 14-й строчке таблицы — всего в пяти очках от зоны вылета. В последних пяти матчах у «летучих мышей» две победы и это даже неплохо — были в сезоне и менее удачные отрезки.



«Вильярреал», в свою очередь, показывает качественный футбол и заслуженно располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. Команда могла быть и выше, но именно в феврале случился провальный отрезок со всего пятью очками в семи проведённых матчах Примеры.

Конкуренты воспользовались оплошностью и рванули вверх. Впрочем, до идущего пятым «Реала Сосьедад» не хватает всего пяти очков. А вот шансы на попадание в зону Лиги чемпионов малы. Как бы то ни было, матч с разобранной «Валенсий» представляется отличной возможностью вернуться на победную тропу. Не зря специалисты считают фаворитом матча именно гостей.

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Матч первого круга Примеры завершился победой «Вильярреала» со счётом 2:1. На протяжении последних трёх лет пути соперников пересекались восемь раз. Чаще успех праздновала «Валенсия» с четырьмя победами против трёх у«жёлтой субмарины». Но стоит ли смотреть на эти результаты в контексте того, что в нынешнем сезоне оба коллектива выступают совсем иначе? Не думаю.



У «Валенсии» лишь две потери накануне матча, зато какие — не сыграют россиянин Денис Черышев и француз Муктар Диакаби. Стоит отметить, что после травмы Черышева результаты «летучих мышей» существенно просели.



Что касается «Вильярреала», то в числе выбывших сразу четыре футболиста — Марио Гаспар, Франсис Коклен, Висенте Иборра и Альберто Морено. Да, все футболисты с именем, однако лишь Коклен выбыл из строя относительно недавно — шесть матчей назад. Остальные лечатся чуть ли не с начала сезона, а значит играть без них «Вильярреал» уже научился.

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Как бы там ни было, очки в предстоящей встрече явно нужнее гостям — в случае победы и параллельной потери очков «Бетиса» они поднимутся на шестую строчку турнирной таблицы, а это уже еврокубки. Даже в столь напряжённом сезоне «жёлтая субмарина» умудряется всё ещё выступать на двух фронтах — в Лиге Европы команда пробилась уже в 1/8 финала, где сыграет с киевским «Динамо». Высокой результативности не ждём, тотал меньше 2.5 мяча смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вильярреал» 5 марта 2021 года

Обескровленная «Валенсия» достаточно комфортно себя чувствует на 14-й строчке турнирной таблицы и рвать жилы в матче с заведомо более сильным соперником не станет — их можно оставить на матчи с прямыми конкурентами за выживание. Если же «Вильярреал» забьёт первым, «летучие мыши» могут просто отпустить игру.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.96.