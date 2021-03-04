Хачанов — Циципас. Прогноз: битва с Рублёвым близко. Такого грека можно обыгрывать

Карен Хачанов пока не выиграл у грека ни единого сета, но Циципас сейчас не в лучшем состоянии.

5 марта Карен Хачанов и Стефанос Циципас сыграют в четвертьфинальном матче соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.54. Коэффициент на победу Хачанова составляет 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Роттердаме Хачанов — Циципас 5 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. На третий сет предлагают поставить за 2.80.

Анализ четвертьфинала турнира в Роттердаме Карен Хачанов — Стефанос Циципас (05.03.2021)

Центральным матчем четвертьфинальной стадии соревнований категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) станет встреча Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса. После вылета с турнира Даниила Медведева и Александра Зверева каждый из них всерьёз претендует на титул — от этого становится только интереснее.

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Ранее теннисисты встречались лишь дважды, и в обоих случаях побеждал грек. Невзирая на то что Хачанов пока не сумел взять у Стефаноса ни одной партии, каждый из матчей оказался упорным. Не самая лучшая статистика для Карена, особенно если учитывать тот факт, что играл он с Циципасом, когда тот ещё не был полноценным топ-игроком — в 2017 и 2018 годах.

Теперь же Стефанос — сформировавшийся представитель элиты мужского тенниса и игрок, который вряд ли покинет топ-10 рейтинга АТР в ближайшие лет пять. Тяжелейший соперник, который, впрочем, находится не в лучшем состоянии. По крайней мере он совсем не впечатляет на турнире в Роттердаме.

Натужная победа над Егором Герасимовым (7:6, 7:5) и непростые три сета с Хубертом Хуркачем (6:4, 4:6, 7:5). Ошибок много, стабильности не хватает. Если греку сумели навязать борьбу 76-й и 30-й номера рейтинга, то почему бы не сделать то же самое и 21-й ракетке мира, коей является Хачанов?

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Бэкхенд Циципаса не впечатляет, мощная подача прорезается нечасто и лишь в затяжных розыгрышах он чувствует себя более-менее комфортно. Хачанов же наоборот привык играть мощно и быстро, что может стать для него хорошим оружием.

Россиянин, наоборот, шагает по турнирной сетке более чем уверенно. Ни одной проигранной партии в матчах с не самыми простыми соперниками в лице Стэна Вавринки и Кэмерона Норри. Особенно важной была победа над швейцарцем, ведь предыдущие матчи с ним получались значительно более тяжёлыми.

Важнейшую роль в предстоящей встрече сыграет подача, а в этом компоненте в настоящее время теннисисты примерно равны. Единственный брейк может решить судьбу сета, и нестабильная игра Циципаса даст шанс россиянину взять партию, а то и две.

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Интересным моментом является и следующий оппонент. Победитель встречи может сыграть с ещё одним россиянином Андреем Рублёвым (в том случае, если он обыграет Жереми Шарди). Российский полуфинал, матч друзей — всё это может лишний раз мотивировать Хачанова на то, чтобы сыграть как можно лучше. Ждём от Карена яркого тенниса.

Ставки на матч турнира в Роттердаме Хачанов — Циципас в Роттердаме 5 марта 2021 года

Далеко не факт, что Хачанов сумеет пройти Циципаса, но борьбу навяжет наверняка. Любители рискованных ставок могут проверить победу россиянина — это реально, однако более надёжно было бы поставить на то, что встреча затянется. Грек пока совсем не впечатляет, а Карен в Роттердаме выглядит хорошо.

Прогноз: тотал больше 22 геймов за 1.73.