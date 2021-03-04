Хачанов — Циципас. Прогноз: битва с Рублёвым близко. Такого грека можно обыгрывать

5 марта Карен Хачанов и Стефанос Циципас сыграют в четвертьфинальном матче соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.54. Коэффициент на победу Хачанова составляет 2.50.
Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Роттердаме Хачанов — Циципас 5 марта 2021 года
Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. На третий сет предлагают поставить за 2.80.
Анализ четвертьфинала турнира в Роттердаме Карен Хачанов — Стефанос Циципас (05.03.2021)
|1
|2
|3
|
|
Центральным матчем четвертьфинальной стадии соревнований категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) станет встреча Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса. После вылета с турнира Даниила Медведева и Александра Зверева каждый из них всерьёз претендует на титул — от этого становится только интереснее.
Ранее теннисисты встречались лишь дважды, и в обоих случаях побеждал грек. Невзирая на то что Хачанов пока не сумел взять у Стефаноса ни одной партии, каждый из матчей оказался упорным. Не самая лучшая статистика для Карена, особенно если учитывать тот факт, что играл он с Циципасом, когда тот ещё не был полноценным топ-игроком — в 2017 и 2018 годах.
Теперь же Стефанос — сформировавшийся представитель элиты мужского тенниса и игрок, который вряд ли покинет топ-10 рейтинга АТР в ближайшие лет пять. Тяжелейший соперник, который, впрочем, находится не в лучшем состоянии. По крайней мере он совсем не впечатляет на турнире в Роттердаме.
Натужная победа над Егором Герасимовым (7:6, 7:5) и непростые три сета с Хубертом Хуркачем (6:4, 4:6, 7:5). Ошибок много, стабильности не хватает. Если греку сумели навязать борьбу 76-й и 30-й номера рейтинга, то почему бы не сделать то же самое и 21-й ракетке мира, коей является Хачанов?
Бэкхенд Циципаса не впечатляет, мощная подача прорезается нечасто и лишь в затяжных розыгрышах он чувствует себя более-менее комфортно. Хачанов же наоборот привык играть мощно и быстро, что может стать для него хорошим оружием.
Россиянин, наоборот, шагает по турнирной сетке более чем уверенно. Ни одной проигранной партии в матчах с не самыми простыми соперниками в лице Стэна Вавринки и Кэмерона Норри. Особенно важной была победа над швейцарцем, ведь предыдущие матчи с ним получались значительно более тяжёлыми.
Важнейшую роль в предстоящей встрече сыграет подача, а в этом компоненте в настоящее время теннисисты примерно равны. Единственный брейк может решить судьбу сета, и нестабильная игра Циципаса даст шанс россиянину взять партию, а то и две.
Интересным моментом является и следующий оппонент. Победитель встречи может сыграть с ещё одним россиянином Андреем Рублёвым (в том случае, если он обыграет Жереми Шарди). Российский полуфинал, матч друзей — всё это может лишний раз мотивировать Хачанова на то, чтобы сыграть как можно лучше. Ждём от Карена яркого тенниса.
Ставки на матч турнира в Роттердаме Хачанов — Циципас в Роттердаме 5 марта 2021 года
Далеко не факт, что Хачанов сумеет пройти Циципаса, но борьбу навяжет наверняка. Любители рискованных ставок могут проверить победу россиянина — это реально, однако более надёжно было бы поставить на то, что встреча затянется. Грек пока совсем не впечатляет, а Карен в Роттердаме выглядит хорошо.
Прогноз: тотал больше 22 геймов за 1.73.
- 4 марта 2021
-
22:15
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
08:23
-
08:05
-
08:01
-
07:14
- 3 марта 2021
-
22:14
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00